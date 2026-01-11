Un Clásico por el título de la Supercopa de España: por qué el Barça es favorito y cómo podría el Real Madrid dar la sorpresa

Han pasado 77 días desde el último Clásico. Dos meses y medio en los que la situación deportiva de Barça y Real Madrid ha dado un vuelco inesperado y que deja el duelo de la Supercopa de España de este domingo (20 horas) en Yeda como algo más que una final.

Pocos podrían esperar que aquel 26 de octubre significaría el inicio de la caída libre del Madrid de Xabi Alonso. Ese día, el conjunto blanco superó con autoridad al Barça en el Bernabéu y asestó un golpe a La Liga dejando a su máximo rival a cinco puntos del liderato.

Sin embargo, esa versión coral que ofreció el Madrid con una gran presión y un juego fluido no se ha vuelto a ver desde entonces. Problemas de fútbol, en el vestuario, con la afición... los últimos meses en el club de Chamartín han sido revueltos. Y esta final se presenta como un examen que puede cambiar el rumbo de la temporada.

Si todo son dudas en el Real Madrid, la ilusión y optimismo rebosan ahora mismo en el eterno rival. El Barça acude a la final de la Supercopa como favorito. Sin nada que perder y con mucho que ganar. Con la posibilidad de asestar un golpe que puede hacer tambalear los cimientos del proyecto de Xabi Alonso.

Cambio radical

La forma con la que se presentan ambos equipos al choque dista mucho de lo visto en el Bernabéu en octubre. Desde entonces, han jugado 14 partidos cada uno entre todas las competiciones con un balance que deja claro el cambio de tendencia. El Real Madrid ha ganado el 57% (8 victorias, tres empates y tres derrotas), mientras que el éxito del Barça está en un 85,7% (12 victorias, un empate y una derrota).

Los de Xabi Alonso golearon al Valencia inmediatamente después de El Clásico, pero le siguieron tres tropiezos frente a Liverpool, Rayo Vallecano y Elche. Superaron mínimamente la crisis con resultados, pero algún tropiezo más y las malas sensaciones en el juego han convertido cada partido en una final para el técnico vasco.

En estos 14 partidos, el Real Madrid tan solo ha estado por delante en el marcador en nueve de ellos. En total, 494 minutos de los 1.260 que ha jugado. Únicamente un 39,2%. Su mejor actuación en esta faceta son los 83' contra el Athletic en la jornada 19 de Liga y los 88' de las semifinales de la Supercopa contra el Atlético.

Por su parte, el Barça ha puesto la directa desde su derrota en El Clásico. Si bien es cierto que ha tropezado con Brujas (1-1) y Chelsea (3-0), en la Champions, su camino en La Liga ha sido impoluto con nueve triunfos consecutivos. Una racha que le ha servido para pasar de un -5 a un +4 en puntos frente al Real Madrid.

Los de Flick han llevado la batuta en muchos de sus partidos en estos últimos dos meses y medio. Han ido ganando en 12 de los 14 compromisos y un total de 606 minutos de los 1.260 totales (48,1%). Los 86' contra el Athletic en Liga y los 81' frente al Elche han sido sus partidos más tranquilos.

Sin duda, el Barça ha dominado más sus partidos que el Real Madrid. Los de Xabi Alonso han sufrido más altibajos y no han sido capaces de controlar todas las situaciones de juego.

El factor diferencial

Tanto el Real Madrid como el Barça han cambiado mucho desde el 26 de octubre, pero la diferencia entre ambos ha llegado en su capacidad goleadora. Es ahí donde los de Flick han dado un golpe sobre la mesa.

Los azulgranas han anotado 40 goles por los 29 del equipo blanco. Es decir, los de Flick marcan casi un gol más por partido que su eterno rival.

Para lograrlos, el Barça ha necesitado 249 remates, mientras que los de Alonso 245. Han disparado prácticamente lo mismo, pero la eficiencia no ha sido igual. Los culés han marcado un gol cada 6,2 remates y el Madrid ha necesitado 8,4.

El acierto de cara a puerta ha sido clave, pues los guarismos defensivos de ambos conjuntos son muy parecidos. El Real Madrid ha encajado 16 y el Barça 15. Los de Alonso han recibido 176 (12,57 por partido) remates y los culés 137 (9,78 por partido). Un dato que deja una lectura curiosa: al Madrid le rematan mucho más que al Barça, pero los azulgranas reciben goles con más facilidad.

Sin embargo, el Barça ha mejorado en este aspecto con el paso de los partidos. De los 15 goles que ha encajado desde El Clásico, 9 llegaron en los cinco primeros partidos. De hecho, encadenan cinco partidos con la portería a cero.

Mientras tanto, el Real Madrid únicamente ha puesto el candado a su portería en uno de los últimos siete partidos. Fue en el último partido del año frente al Sevilla en un duelo en el que los hispalenses perdonaron mucho.

La fortaleza de los blancos puede residir ahí. Hacerse fuertes en defensa y aprovechar la inspiración individual para decantar el partido a su favor.

Factores diferenciales

Con todo esto, más de dos meses después, los dos grandes del fútbol español se vuelven a ver las caras. Lo hacen en una final, la de la Supercopa de España, en la que será la cuarta final consecutiva del torneo entre ambos. En el recuerdo está todavía la goleada azulgrana el año pasado por 5-2.

El Barça llega como gran favorito a la cita. Su mejor versión ha llegado de la mano de la recuperación de un Joan García intratable, un Pedri que vuelve a coger velocidad de crucero, una regularidad de Lamine, las aportaciones de secundarios como Fermín y Ferran... Pero la gran noticia ha sido el regreso del mejor Raphinha.

El brasileño tuvo un inicio de temporada complicado, pero desde su regreso el pasado 22 de noviembre su rendimiento no ha hecho más que crecer. Su inclusión en el once fue paulatina y ha disputado 543 minutos de los 900 posibles en los 10 partidos que ha estado disponible. Descansó contra el Betis y frente al Guadalajara.

En este tiempo, al '11' azulgrana le ha dado tiempo a marcar seis goles y repartir dos asistencias. Es decir, ha generado un tanto cada 60 minutos.

Ante el Athletic en las semifinales llegó su mejor actuación. Marcó dos y regaló uno en un partido sobresaliente. Lideró al equipo sin Lamine, con y sin balón, y pudo descansar durante casi media hora para llegar en plenitud a El Clásico.

Mientras tanto, en el Real Madrid todo son dudas. Entre algodones en defensa, un Vinicius que suma 16 partidos sin marcar, Mbappé prácticamente descartado para el partido... La única noticia positiva está siendo Rodrygo Goes.

Desde que acabó con su interminable sequía goleadora de nueve meses con un tanto ante el Manchester City el nivel del brasileño no ha parado de crecer. Es pura confianza. Y es que, contando el duelo ante los de Guardiola, suma tres goles y tres asistencias en los últimos seis partidos con la elástica madridista. Está de dulce y en El Clásico puede ser determinante.

90 minutos decidirán mucho más que un título, especialmente en el cuadro madridista. Perder puede significar el adiós de Xabi Alonso y ganar puede ser el inicio de la resurrección blanca. El Barça de Flick tratará de impedirlo. Yeda dictará sentencia.