Una Supercopa para la historia con el invicto en las finales de Hansi Flick frente al deseo de redención de Xabi Alonso

En Arabia Saudí se juega mucho más que un título. Sobre el estadio Rey Abdullah de Yeda, la final de la Supercopa de España enfrenta dos visiones opuestas del fútbol contemporáneo: la solvencia metódica de Hansi Flick y la búsqueda de identidad de Xabi Alonso.

El alemán llega como un técnico que parece haber descifrado el secreto de las finales: siete disputadas, siete ganadas. El tolosarra, en cambio, alcanza su primera oportunidad real de levantar un título desde que asumió el banquillo del Real Madrid, consciente de que el resultado podría marcar su consolidación -o su sombra definitiva- en el banquillo blanco.

La Supercopa cita a los dos mejores equipos de España en un partido a 90 minutos que, sin duda, marcará un antes y un después en los cinco meses que restan para el final de la temporada.

"Las finales no se juegan, se ganan". La histórica sentencia de Alfredo Di Stéfano, rescatada décadas más tarde por Luis Aragonés en la Eurocopa de 2008, encuentra ahora continuidad en Hansi Flick.

El entrenador alemán se ha consolidado como un especialista en citas definitivas, con un balance inmaculado: siete finales disputadas y siete victorias.

El idilio con las finales

Desde que inició su trayectoria en los banquillos profesionales a nivel de clubes, en noviembre de 2019 al frente del Bayern de Múnich, Hansi Flick ha convertido las finales en territorio propio. Cada partido decisivo por un título que ha dirigido ha terminado con victoria.

Este domingo, ante el Real Madrid, tendrá la opción de revalidar el trofeo que le dio su primer éxito como técnico del Barcelona la pasada temporada. Un dato añade singularidad a su trayectoria: hasta ahora, nunca había dirigido dos finales del mismo torneo.

Hansi Flick, tras atender a los medios de comunicación antes de la final de la Supercopa. EFE

El romance de Flick con los encuentros definitivos comenzó el 4 de julio de 2020, en pleno contexto de pandemia y con los calendarios alterados por el confinamiento.

Al mando del Bayern, el técnico alemán conquistó la Copa de Alemania tras imponerse por 4-2. Poco más de un mes después llegó el segundo título, la Champions League.

Precisamente en esa edición de 2020, Flick firmó una de las noches más recordadas del fútbol europeo al eliminar al Barça en los cuartos de final con un contundente 8-2 en Lisboa. El Bayern acabaría levantando la Orejona tras vencer por 1-0 al PSG.

Hansi Flick posa con todos los títulos que ganó en el Bayern Múnich.

Un mes más tarde, el alemán añadió otro trofeo a su palmarés al derrotar al Sevilla por 2-1 en la Supercopa de Europa, el 24 de septiembre de 2020. Y el año aún le deparaba una final más: una semana después superó al Borussia Dortmund por 3-2 para conquistar la Supercopa de Alemania.

Antes de cerrar su etapa en Múnich, Flick disputó y ganó una quinta final. El 11 de febrero de 2021 levantó el Mundial de Clubes tras imponerse a Tigres. Dos meses después anunció su salida del Bayern al término de la temporada.

En verano de 2024 inició una nueva etapa en el Barcelona y, de forma llamativa, mantuvo intacta la misma dinámica: final disputada, final ganada. Su primer título como técnico azulgrana fue la Supercopa de España, precisamente frente al Real Madrid, al que derrotó por 5-2.

El 26 de abril de 2025 dirigió su segunda final con el Barça y volvió a repetir desenlace: victoria por 3-2 ante el conjunto blanco en la final de Copa, decidida en la prórroga.

El duelo de este domingo introduce, sin embargo, una novedad en su impecable hoja de servicios. Será la primera vez que Hansi Flick repita una final de un mismo torneo, con la oportunidad de seguir ampliando una racha que le ha convertido en sinónimo de éxito en las grandes citas.

El desafío de Xabi Alonso

Su homólogo, Xabi Alonso, continúa ganando tiempo en medio de la incertidumbre que rodea a su futuro en el banquillo del Real Madrid.

Las cinco victorias consecutivas, con especial peso del último triunfo ante el Atlético de Madrid, ha servido para rebajar la tensión y ampliar el margen de confianza que la directiva tiene en el tolosarra.

Xabi Alonso, a la llegada de la expedición del Real Madrid a Yeda EFE

Y es que la gran cita de Yeda figuraba desde hace semanas como un punto de inflexión para el entrenador. En pleno bache de resultados, ese compromiso marcaba el límite del crédito que parecía tener Xabi Alonso al frente del proyecto madridista.

Arabia Saudí se perfilaba como el escenario en el que sentarse a analizar la situación y tomar decisiones, siempre que los acontecimientos no se aceleraran antes de tiempo. No ocurrió así. Los resultados han acompañado y Xabi ha logrado tomar oxígeno.

Victoria tras victoria, el conjunto blanco dejó atrás las turbulencias que habían puesto en cuestión el proyecto. De la llamada 'guerra' de los 41 días, marcada por apenas dos triunfos en ocho partidos, se ha pasado a una tregua de 21 días.

En ese tramo, el Real Madrid ha enderezado el rumbo liguero con tres triunfos seguidos ante Alavés, Sevilla y Betis, superó el compromiso copero frente al Talavera y dio un golpe de autoridad con la victoria ante el Atlético, que le ha permitido alcanzar su primera final en el banquillo del club blanco y situarse a las puertas de su primer título.

Ahora, tras el último arreón de resultados, las cuentas vuelven a cuadrar. El Real Madrid ha ganado 20 de los 27 partidos disputados en todas las competiciones, un 74% de victorias que vuelve a situar el listón en una altura considerable.

Hansi Flick y Xabi Alonso posan junto al título de la Supercopa de España. EFE

Ambos técnicos llegan con agendas distintas, pero con la misma urgencia de demostrar. Para Flick, mantener su invicto sería consolidar un legado que ya roza lo legendario.

Para Xabi Alonso, levantar el trofeo significaría algo más íntimo: redimir un proyecto y reconciliarse con el banquillo que lo vio crecer como jugador.