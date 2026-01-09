Semenyo, la guinda del pastel para el Manchester City de un Guardiola que ya supera los 2.200 millones en fichajes

Después de cosechar tres empates consecutivos y quedarse a seis puntos del Arsenal en la pelea por la Premier League, el Manchester City ha dado un golpe sobre la mesa en el mercado fichando a Antoine Semenyo, una de las figuras más codiciadas fuera del Big Six.

El ghanés llega procedente del Bournemouth a cambio de 72 millones de euros en busca de apuntalar la zona de ataque para el conjunto dirigido por Pep Guardiola.

Semenyo destaca como un atacante sumamente versátil y potente, capaz de desempeñarse con eficacia en cualquier posición del frente de ataque, ya sea como extremo por ambas bandas o como delantero centro.

Ready to be part of this journey 🩵 pic.twitter.com/HqdWaalk66 — Manchester City (@ManCity) January 9, 2026

Su perfil físico es imponente, combinando una estatura considerable con una gran masa muscular que le permite proteger el balón bajo presión y ganar duelos individuales. Esta potencia se complementa con una aceleración explosiva y una velocidad punta que lo convierten en una amenaza constante al atacar los espacios abiertos y las espaldas de las defensas rivales.

Técnicamente, una de sus mayores virtudes es su capacidad para manejar ambas piernas con fluidez, lo que le otorga una gran imprevisibilidad en el uno contra uno.

Es un regateador eficiente que utiliza fintas y cambios de dirección para desequilibrar a los defensores, permitiéndole tanto salir por fuera para centrar como recortar hacia adentro para buscar el disparo.

Además, posee un golpeo de balón potente y preciso desde media y larga distancia, lo que lo consolida como un finalizador peligroso capaz de generar sus propias ocasiones de gol.

En la temporada 23-24, su primera completa en la Premier, anotó 8 goles y dio dos asistencias en todas las competiciones. El curso pasado aumentó sus registros hasta los 13 tantos y seis asistencias. Este año suma 10 tantos y tres pases de gol. Va en ritmo de mejorar sus grandes números de la pasada campaña.

Más inversión

El fichaje de Semenyo es una de las muchas incorporaciones de las que ha gozado Guardiola desde su llegada al Manchester City hace una década. Y es que, desde la temporada 15-16, el conjunto citizen ha desembolsado 2.200 millones de euros en fichajes.

En su primer verano al frente del club gastaron 208, 47. A partir de entonces, la temporada 18-19 ha sido la única en la que el gasto ha sido inferior a los 100 'kilos'. La más derrochadora fue la 17-18 con más de 300 millones.

Una inversión que le ha llevado al City a ganar 18 títulos en una década. El año pasado fue el primero en blanco y la llegada de Semenyo puede ser el salto definitivo para volver a tocar metal este curso.