Cuesta 13 millones de euros y es desconocido para su nuevo entrenador: "No sé quién es y es normal. No sé qué decir de él"

La Lazio ha sorprendido en el mercado invernal con la incorporación de Petar Ratkov, un joven delantero serbio procedente del Red Bull Salzburgo que ha costado unos 13 millones de euros, según varios medios italianos.

A pesar de que puede ser un movimiento de mercado como cualquier otro, esta operación ha generado un gran revuelo en Roma no solo por el desembolso económico, sino también por las declaraciones del que ya es su nuevo entrenador, Maurizio Sarri.

En rueda de prensa, el técnico biancoceleste fue claro y directo: "No conozco a este jugador. Los demás que trabajan en este club probablemente lo conocen mejor que yo. Pero, siendo sincero, no sé qué decir de él", sorprendió el italiano.

"No lo conozco, no sé quién es, y es normal, porque no tengo tiempo para ver la liga austriaca", añadió Sarri, dejando de manifiesto que este fichaje no ha contado con su visto bueno, lo que refleja un distanciamiento evidente entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico en los fichajes.

Ratkov, de 20 años, es un delantero de gran envergadura (1,93 metros) que se ha destacado en el Salzburgo por su potencia física, su juego aéreo y su capacidad para abrir espacios.

Internacional sub-21 con Serbia, está considerado una de las promesas del fútbol balcánico y ha sido seguido por varios clubes europeos en los últimos meses. Sin embargo, su nombre apenas había sonado en la Serie A hasta ahora.

El contexto en torno a este fichaje agrava la situación que atraviesa el club biancoceleste. La Lazio atraviesa una temporada irregular, con altibajos en liga a pesar de no jugar en competiciones europeas, y Sarri ha insistido repetidamente en la necesidad de reforzar posiciones específicas.

Un clima de tensión

El fichaje de un jugador desconocido para el entrenador alimenta las tensiones internas ya existentes entre el técnico y la directiva encabezada por Claudio Lotito.

En sus declaraciones, Sarri también aprovechó para destacar la diferencia estructural con clubes como el Chelsea, donde trabajó anteriormente: "No es casualidad que los clubes tengan siete u ocho ojeadores que siguen las ligas. En el Chelsea había 30", afirmó, en una referencia velada a la falta de recursos y planificación en la estructura deportiva de la Lazio.

Mientras tanto, Ratkov aterriza en Roma con el reto de justificar la inversión y convencer a un entrenador que, al menos de momento, no le conoce. El joven delantero tendrá la oportunidad de dejar su huella en un club que busca reencontrarse con la estabilidad y los resultados.