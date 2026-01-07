Jon Echaide (38), exfutbolista, sobre el éxito de su negocio: "Sin mentalidad salvaje, eres un barco sin luces en la noche"

Jon Echaide fue futbolista profesional en equipos como Osasuna y la SD Huesca. Pero a los 34 años, lejos de alargar aún más su carrera, tomó la decisión de retirarse voluntariamente para emprender.

Hoy, a los 38 años, vive de un universo que mezcla consultoría de marca personal, conferencias corporativas y mentoría sobre ventas y psicología, un ecosistema que le ha permitido multiplicar ingresos y convertirse en lo que él mismo define como "canalla inspirador de marca personal".

Su salto del fútbol a los negocios fue calculado. Echaide anticipó años atrás que necesitaba algo más allá de la profesión deportiva. "La gente se retira en el fútbol y el deporte profesional y son momentos muy difíciles. Si no enganchas bien con una persona que te ayude, te puedes ir al traste", reconocía en una entrevista publicada en El Diario de Huesca.

Esa sensación de urgencia lo llevó a formarse en ventas y psicología deportiva con mentores de alto nivel, donde descubrió una verdad incómoda: todo en la vida está conectado con la capacidad de vender.

Su primer gran insight fue reconocer que para él todo está relacionado con la venta. Una vez tuvo ese clic, empezó a monetizar su experiencia.

Jon Echaide, en una charla reciente Redes sociales

Su verdadera mina de oro llegó cuando descubrió que podía convertir su experiencia y obsesión por el crecimiento personal en contenido digital.

Construyó una marca personal en LinkedIn que hoy suma más de 19.000 seguidores, aunque su obsesión no es el número de interacciones, sino la calidad de la comunidad. "Voy buscando hacer comunidad. Me llevo seguidores de LinkedIn a mi página web y mi newsletter, donde me comunico con ellos dos veces por semana con temas más específicos", explicaba.

Ese contenido lo convierte en invitaciones a universidades, másters y empresas para dar charlas sobre marca personal, ventas y psicología de la conducta humana.

Su estrategia de comunicación es brutal. Usa el lenguaje de forma directa, casi agresiva, para captar atención en un ecosistema saturado. "Vi que me gustaba y me han dado ese clic que necesitaba", contó sobre su obsesión por las ventas.

Esa mentalidad lo llevó a estructurar su filosofía empresarial en tres pilares: espiritualidad, ganar dinero de manera ética, y comprender el cerebro humano.

Lo que distingue a Echaide es su pragmatismo brutal sobre el fracaso empresarial. "Puedes tener varios negocios, incluso ganar mucho dinero... pero si no tienes una maldita mentalidad salvaje, serás un barco sin luces en mitad de la noche", sentenciaba sin filtros.

Esta obsesión por la mentalidad como diferencial competitivo es su marca personal. A otros exdeportistas les aconseja: "Animo a formarse en uno mismo y conocer el cerebro para saber cómo funcionamos nosotros y los demás. Ahí está la clave: en el emprendimiento, ayudar a la gente, invertir. La clave está en entender nuestro cerebro".

Hoy, además de conferenciante, tiene un videopodcast de entrevistas a deportistas de alto rendimiento con proyectos empresariales. Su viaje demuestra que la vida después del fútbol no es declive, sino reinvención, si tienes mentalidad de sobreviviente.