Joan García reta en Arabia a Unai Simón y a la fe ciega de Luis de la Fuente en la portería de España para el Mundial

La Supercopa de España aterriza este miércoles en Yeda con un foco muy claro: las porterías.

Barcelona y Athletic se juegan el primer billete a la final, pero el duelo que desborda el marco del torneo enfrenta a Joan García, el hombre del momento en La Liga, con Unai Simón, guardián indiscutible de la Selección y símbolo de la jerarquía que Luis de la Fuente se resiste a mover.

En año de Mundial, cada parada pesa más de lo normal y el choque en Arabia Saudí se lee también como un plebiscito entre presente y continuidad.

Joan llega a Yeda impulsado por una actuación monumental en Cornellà, en su regreso al RCDE Stadium tras cruzar la Diagonal para fichar por el Barça.

Bajo una atmósfera de hostilidad declarada, el guardameta de Sallent respondió con una colección de intervenciones decisivas. Desde un mano a mano hasta un cabezazo a bocajarro de Pere Milla, que mantuvieron con vida al equipo de Hansi Flick hasta que los goles de Dani Olmo y Lewandowski sentenciaron el derbi en el tramo final.

Fue su segundo MVP consecutivo en Liga y la confirmación de que el salto del Espanyol al Camp Nou no le ha pesado: la estadística avanzada le sitúa encajando menos de un gol por partido, por debajo de los registros de Unai esta temporada.

No es solo una cuestión de highlights. Joan ha vuelto de una rotura de menisco en la rodilla izquierda, que le tuvo dos meses fuera y le impidió estar disponible en dos de los tres parones de selecciones, manteniendo congelado un debate que ahora estalla con fuerza.

Joan García, con el FC Barcelona AFP7 / Europa Press

Enfrente estará Unai Simón, el portero que ha acompañado a De la Fuente desde las categorías inferiores hasta la Absoluta y con el que España ha levantado una Eurocopa (2024) y una Nations League (2023).

En ese recorrido hay noches que han reforzado un vínculo casi inquebrantable: la tanda ante Croacia en la final ganada de la Nations League o, el pasado año en la misma competición, los penaltis frente a Países Bajos en Mestalla y las paradas de alto nivel contra la Francia de Mbappé, Olise y compañía en semifinales.

Cada vez que el debate se ha reabierto, el seleccionador ha salido al paso. "Me alegro especialmente por Unai Simón, que ha sido muy maltratado durante mucho tiempo", llegó a decir tras una de esas noches grandes.

Esa fidelidad se ha trasladado a la jerarquía. Desde la Eurocopa, el trío de porteros ha sido invariable: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. De la Fuente lo resumió hace unas semanas con una frase que hoy suena casi programática: "Estamos encantadísimos con Unai, David y Álex, pero veremos qué pasa de aquí a marzo o qué pasará de aquí a junio, Dios lo sabe".

Marzo marca una frontera clara: la Finalíssima contra Argentina en Qatar y un segundo amistoso serán la última ventana antes de la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Para Joan, que aún no ha debutado con la Absoluta, es literalmente la última curva.

El escenario de Yeda amplifica esa cuenta atrás. Sobre el césped del King Abdullah Sports City se cruzan las dos realidades que conviven ahora mismo bajo los palos de la Selección: la inercia ganadora de un bloque campeón que pide pocos cambios, y el pico de forma de porteros como Raya -referente en la Premier- o el propio Joan, al que muchos ya ven como el mejor portero de España.

De la Fuente, con gripe

De la Fuente, que tenía previsto viajar a Arabia para seguir in situ las semifinales y la final, se ha visto obligado a cancelar el desplazamiento por una fuerte gripe y seguirá el torneo desde casa. No estará en la grada, pero cada intervención de Unai y de Joan llegará filtrada a su despacho casi en tiempo real.

La comparación entre ambos se alimenta también de las últimas jornadas ligueras. Mientras Joan encadenaba paradas de título en un derbi envenenado, Unai aparecía en los resúmenes del Athletic - Osasuna por una falta de Rubén García que se coló centrada, alimentando de nuevo las dudas de parte de la opinión pública.

No se trata de una fotografía justa de la trayectoria del meta rojiblanco, pero sí del contraste emocional que llega a la Supercopa: el portero del Barça sube, el del Athletic resiste el ruido con la munición de los éxitos recientes.

Unai Simón y David Raya, en un entrenamiento de la Selección Europa Press

El debate ya ha estallado. Hay quienes sostienen que Joan debe ir al Mundial no para ser tercer portero, sino para competir por la titularidad, lo que chocaría de frente con la lógica habitual del grupo y con la figura del tercer guardameta como rol de vestuario, más que de minutos.

Otros recuerdan que De la Fuente valora tanto la estabilidad como el rendimiento y que romper ahora la jerarquía significaría asumir un riesgo innecesario a meses de un Mundial para el que el equipo llega reforzado por los títulos.

El partido de Yeda no resolverá por sí solo el enigma, pero sí puede inclinar la conversación. Si Joan vuelve a firmar una noche de manos imposibles ante los Williams y Guruzeta, mientras Unai sostiene al Athletic frente al arsenal que encabezan Lewandowski y Lamine Yamal, el seleccionador verá reafirmadas sus dudas: sostener a su portero de confianza… o abrir la puerta a un relevo que el rendimiento parece reclamar. Todo, con apenas una ventana FIFA por delante.

En cualquier caso, la semifinal ofrece una imagen poderosa: Unai Simón defendiendo el estatus que le ha dado el éxito y la confianza ciega de Luis de la Fuente; Joan García, desde la otra portería, reclamando sitio a golpe de estadística, personalidad y paradas.

Arabia será el escenario, pero el eco del partido viajará mucho más lejos, hasta el despacho del seleccionador y la lista más complicada que tendrá que firmar en los próximos meses.

En Yeda, el Barça y el Athletic buscarán una final; para Joan García, el premio extra puede ser algo aún mayor: colarse definitivamente en el debate de la portería de España en el Mundial.