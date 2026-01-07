Bellingham, "a muerte" con Xabi Alonso: "Estamos en unas semis, a cuatro del líder, top 8 en la Champions... No es un desastre"

Jude Bellingham compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid.

El futbolista inglés del Real Madrid, criticado por su bajo rendimiento esta temporada, quiso apoyar a Xabi Alonso a pesar de no estar en su mano lo que pueda suceder con el entrenador blanco en caso de debacle en la Supercopa.

Bellingham, a vuelta con su posición en el campo, aseguró que su cambio de rol está siendo "fácil". Tengo llegada, pero puedo hacer de todo donde juego ahora", afirmó.

Sobre Vinicius, quien de nuevo fue pitado en el último partido, afirmó que "tenemos que mirar desde lejos, con perspectiva" y "pensar que somos personas" haciendo referencia al mal momento emocional que puede mermar al brasileño.

Partido

"La clave es que será difícil, es un rival duro. Hay que aprender de ese partido contra ellos en Liga, nuestra primera derrota del curso. Hemos repasado ese partido y hemos aprendido. Tengo ganas de este partido".

Posición en el campo

"Ha sido un cambio fácil. En mi primera temporada no había un delantero natural, vivía muy cerca del área. Pero ahora con Mbappé tenemos un delantero de 50 goles por temporada, no debo estar tan adelantado. Tengo que cubrir otras áreas del campo. Cada temporada aportaré mis goles, tengo esa llegada".

"El año pasado hice 15, no está nada mal. Este curso llevo algunos. Estoy jugando un poco más atrás, influyo más en la jugada. Tengo que cubrir distintas áreas del campo. Los goles nunca han sido lo más importante. Tengo esa llegada, pero puedo hacer de todo donde juego ahora".

Sequía de Vinicius

"Creo que esta pregunta no es para mí, es la decisión del entrenador decidir quien juega. Todo lo que hace en el partido, es un asunto emocional y tenemos que pensar que somos personas. Es todo por la presión que hay. Es un jugador espectacular, pero no sólo los goles son importantes. Tenemos que mirar desde lejos, con perspectiva".

Arabia

"Las instalaciones están muy bien, el césped, los campos... Se pueden ver partidos importantes. Hay hambre en el país. Los encargados deben llevar los torneos a distintos continentes para que crezca el deporte. Es un viaje un poco largo, pero la experiencia ha sido buena. Ojalá podamos volver aquí y podamos estar en ese Mundial de 2034".

Continuidad de Alonso

"No tomo decisiones, puedo dar mi opinión. Estamos todos unidos en el vestuario, debemos estar unidos. A veces hay estos altibajos. Debemos ver dónde estamos ahora, en una semifinal, a cuatro puntos del líder, en el Top-8 de la Champions... No es ningún desastre. Queremos estar mejor, espero que podamos ganar. Las decisiones se toman muy por encima de nosotros".

Problemas en el vestuario

"Hemos hablado de los problemas, pero sabemos qué pasa en el vestuario. Estamos con el entrenador, no hay debate. Está siendo positivo, estamos trabajando para mejorar. Me llevo muy bien con todos. Si las cosas no van bien, pues se sienta y se habla. Estamos a muerte con el entrenador".

Ingleses en el Madrid

"Es falso que yo haya promovido eso, que vengan ingleses. Ningún jugador tiene esa influencia en el club. No sé ni por dónde empezar con eso... Gracias".

Revancha tras el 5-2

"Este partido se juega con el corazón y con la cabeza. No se puede tener sólo uno u otro. Sabemos de la importancia de este partido, sobre todo tras ese 5-2. Queremos hacerlo por la afición. Hay que hablar en el campo, estar centrados. Manejar el partido y manejarlo bien".