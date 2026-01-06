La Supercopa de España se jugará en Arabia Saudí hasta 2030 con un paréntesis en 2027, que se celebrará en Qatar

La Supercopa de España de 2027 está cada vez más cerca de disputarse en Doha (Qatar). La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha alcanzado un acuerdo con Arabia Saudí para prorrogar, al menos hasta 2030, el contrato que les vincula, aunque la edición de 2027 cambiaría de sede.

La coincidencia en fechas con los primeros Juegos Olímpicos de Esports y la Copa Asiática, programados entre el 7 de enero y el 6 de febrero en territorio saudí, obligaría a trasladar el torneo. En ese escenario, y salvo imprevistos, Doha acogerá la Supercopa de ese año, con un acuerdo que se encuentra muy cerca de cerrarse.

Con esta decisión, la RFEF garantiza una sede para una competición en pleno auge que aporta un montante económico de gran relevancia tanto para las arcas federativas como para los clubes.

El 23 de octubre del año pasado, Rafael Louzán hizo balance de los 10 meses que llevaba en el cargo en el Nueva Economía Fórum y puso como ejemplo de éxito la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí tras el revuelto causado por la celebración del Villarreal - Barça en Miami.

"Este torneo que en su día organizó el anterior presidente, que le dije que lo veía acertado, la última vez organizada antes de irnos a Arabia, en Marruecos, generó 1 millón de euros", expuso.

"Ahora nos vamos a Arabia y genera más de 50 millones de euros, la mitad se lo llevan los participantes. De esa cifra económica, para este año va a generar 26 millones de euros que van dirigidos a los clubes de categoría nacional", defendió Louzán.

"Sin estos ingresos sería imposible que recibieran esas cantidades. Por eso me extraña que algunos periodistas digan que les parecía más grave el partido de Miami y el torneo que celebramos en Arabia Saudí. ¿Qué hacemos con los equipos de categoría nacional?", concluyó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

El cambio de formato

La Supercopa de España, en su formato actual, aporta cada año 27 millones de euros en concepto de patrocinio, 11 millones por derechos audiovisuales, 10 millones por servicios y tres millones destinados a ayudas para desplazamientos y alojamiento.

Con la edición de 2026, se cumple el quinto año consecutivo en que la Supercopa se disputa en Arabia Saudí. La primera edición en este país tuvo lugar en 2020, aunque la pandemia de COVID-19 obligó a que la edición de 2021 se celebrara en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.