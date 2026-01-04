El Joan García más discreto en el derbi catalán: no celebró los goles del Barça ante el Espanyol

Joan García tenía todos los focos puestos sobre él en el derbi catalán de este fin de semana. El regreso a la que hasta la temporada pasada fue su casa después de una abrupta salida no fue sencillo, pero el guardameta no quiso avivar la polémica.

La afición del RCD Espanyol le esperaba con ganas de mostrar su malestar por lo que consideraba una traición. Marcharse al eterno rival es una herida que llevará tiempo cicatrizar.

El portero sabía que iba a tener todas las miradas puestas encima, así que se abstuvo de celebrar los goles de la victoria del Barça en el RCDE Stadium.

''Ha sido muy respetuoso''.



Joan García no celebró los goles del Barça. #DeportePlus pic.twitter.com/FiFVVblxZv — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 3, 2026

Apenas se inmutó cuando en el minuto 86 Dani Olmo aprovechó una gran jugada de Fermín para empezar a desequilibrar el derbi más igualado de los últimos tiempos. Los culés festejaron por todo lo alto, pero Joan García se limitó a bajar la mirada, dirigirse hacia su portería y no hacer ningún tipo de gesto.

Lo mismo cuando apenas cuatro minutos más tarde Robert Lewandowski finalizó otra cabalgada increíble de Fermín para hacer el 0-2. Sabía Joan García que cualquier gesto de celebración podía encender todavía más los ánimos, así que prefirió mantener un perfil bajo.

El clima hostil esperado

El recibimiento a Joan García fue hostil. Tal y como se esperaba. La afición del RCD Espanyol nunca le perdonará al guardameta la manera en la que se fue al FC Barcelona cuando unos días antes estaba besando el escudo del club periquito.

Por eso, el portero fue recibido en el que era su estadio hasta el pasado curso entre gritos, silbidos, pancartas en la que se le tildaba de 'Judas' y ratas de peluche.

El recibimiento a Joan García al salir a calentar. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/05DOM1neXa — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 3, 2026

Ese clima hostil no se vio sin embargo pervertido ni materializado en ninguna acción violenta. La afición del Espanyol dejó claro su malestar y su sentir con la forma de proceder de Joan García, que fue abucheado en cada ocasión que tocó el balón.

Recital de Joan García

En el día más complicado para él, Joan García ofreció un auténtico recital en el derbi catalán ante el RCD Espanyol. El portero fue el jugador más valioso del Barça, una pieza fundamental para que los culés se llevaran de nuevo los tres puntos de Cornellá para ampliar su ventaja al frente de La Liga.

En el derbi más igualado de los últimos tiempos en el que el Espanyol mereció mucho más, seguramente incluso la victoria, Joan García salvó a su equipo. Un amplio repertorio de paradas ante la ofensiva del equipo periquito, al que sólo le faltó un poco más de acierto.

Joan García mantuvo intacta su portería pese a toda la presión acumulada durante la semana y en el propio partido, y se llevó los elogios de Hansi Flick al terminar el choque. También reactivó el debate sobre su convocatoria con la Selección de cara al Mundial.