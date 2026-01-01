Qué se sabe del estado de salud de Roberto Carlos tras su operación de urgencia en Brasil

Roberto Carlos, en su llegado a El Prado para el partido de Copa del Rey ante el Talavera. Europa Press

Roberto Carlos fue operado del corazón en Sao Paulo el pasado día de Nochevieja. Al exjugador de 52 años se le detectaron unas anomalías cardíacas durante unas pruebas médicas relacionadas con un trombo en la pierna.

La intervención se saldó con éxito y su evolución es favorable, con mensajes de tranquilidad tanto del hospital como del propio exfutbolista en redes sociales.

Todo comenzó cuando Roberto Carlos acudió a un centro médico de Sao Paulo, donde pasaba unos días de vacaciones, para someterse a pruebas por un trombo en una pierna. Los médicos le realizaron estudios complementarios, incluida una resonancia y pruebas específicas del corazón, que revelaron una anomalía importante en su función cardíaca y una obstrucción coronaria.

Ante esos hallazgos, el equipo médico decidió hospitalizarlo de inmediato y mantenerlo en observación en el Hospital Vila Nova Star. A sus 52 años, y pese a encontrarse en buen estado de forma, los especialistas optaron por no correr riesgos y recomendar una intervención programada para corregir el problema detectado.

A Roberto Carlos se le practicó un procedimiento de cateterismo con angioplastia coronaria para desobstruir las arterias afectadas. La operación, inicialmente prevista para unos 40 minutos, se prolongó hasta casi tres horas debido a la complejidad del caso, aunque concluyó con pleno éxito y sin complicaciones graves.

Roberto Carlos y José Antonio Camacho, que entrenó a los veteranos del Real Madrid EFE

La angioplastia consistió en la introducción de un catéter para tratar la obstrucción coronaria y mejorar el flujo sanguíneo al corazón, una técnica habitual en este tipo de problemas cardiovasculares.

Tras la intervención, el ex del Real Madrid quedó ingresado en planta y posteriormente en una unidad de cuidados intensivos de forma preventiva, bajo estrecha vigilancia durante al menos 48 horas.

Mensajes en sus redes sociales

Roberto Carlos utilizó sus redes sociales para desmentir los rumores más alarmistas y explicar que se trató de un procedimiento planeado y preventivo, no de una operación de emergencia tras un infarto.

En un mensaje publicado en inglés y portugués, aclaró: "Me sometí a un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco".

También agradeció los mensajes de apoyo recibidos y pidió calma a los aficionados, subrayando que se está recuperando bien y que espera retomar pronto sus compromisos profesionales y personales. También insistió en que "no hay motivos para alarmarse".

Se encuentra estable

Los últimos partes del Hospital Vila Nova Star informan de que Roberto Carlos se encuentra clínicamente estable, asintomático y con una evolución satisfactoria en el postoperatorio. Permanece ingresado, primero en cuidados intensivos y después en planta, pero fuera de peligro y bajo observación de rutina.

Fuentes cercanas y medios brasileños señalan que el exfutbolista se muestra de buen ánimo y que todo apunta a que podrá abandonar el hospital en los próximos días si se mantiene esta evolución positiva.

El propio Roberto Carlos reiteró en redes que se siente bien, "muy vigilado" y con ganas de volver cuanto antes a su vida diaria, lo que refuerza el mensaje de optimismo en torno a su estado de salud.