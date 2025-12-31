Roberto Carlos, operado en Brasil después de que un alto porcentaje de su corazón no funcionara correctamente

Roberto Carlos, en la gala del sorteo del Mundial de selecciones. Europa Press

Roberto Carlos se ha llevado un susto importante durante sus vacaciones navideñas en Brasil después de haber tenido que ser operado por un problema cardíaco. El brasileño fue sometido a una resonancia por todo su cuerpo y le salió que en un porcentaje muy alto su corazón no funcionaba.

No obstante, el motivo por el que el embajador del Real Madrid acudía al especialista no era este, sino para hacerse una prueba médica en una pierna en la que tiene un trombo pequeño.

El exfutbolista fue ingresado inmediatamente para hacerle una cirugía y ponerle un catéter -dispositivo que se usa para extraer sangre y administrar tratamientos-, aunque la operación se complicó.

Y es que la intervención debía durar poco más de media hora, en torno a 40 minutos, pero se alargó casi a las tres horas. Según recoge el diario AS, todo salió bien y Roberto Carlos se encuentra fuera de peligro, aunque muy vigilado.

El brasileño va a estar en observación dos días más para ver que su evolución sea positiva, por lo que pasará el fin de año en un hospital de Brasil.

"Ahora ya estoy bien", ha transmitido el embajador del Real Madrid al medio citado anteriormente para tranquilidad del club y de todos los aficionados del conjunto blanco.

Roberto Carlos, en su llegado a El Prado para el partido de Copa del Rey ante el Talavera. Europa Press

Cristóbal Soria, tertuliano del Chiringuito de Jugones y colaborador en Espejo Público, dio más detalles sobre el estado de salud del brasileño en el programa matinal de Antena 3.

"Me acaba de llegar una información recientemente que Roberto Carlos se encontraba pasando estas fechas en Brasil en compañía de su actual esposa y uno de sus hijos y aunque se encuentra fuera de peligro ha sufrido un infarto", informaba el exdelegado de campo del Sevilla.

"Se encuentra ahora mismo ingresado en un hospital de Sao Paulo. Insisto, fuera de peligro, pero ha sufrido un infarto", comunicaba Cristóbal Soria en el programa.

El brasileño es una de las grandes leyendas del Real Madrid, es por ello que el club blanco le nombró embajador en los últimos años.

El histórico lateral izquierdo firmó una etapa dorada como madridista, en la que conquistó 13 títulos: tres Champions, dos Copas Intercontinentales, una Supercopa de Europa, cuatro Ligas y tres Supercopas de España.

A nivel internacional, también dejó huella con la selección brasileña, con la que ganó un Mundial, dos Copas América y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.