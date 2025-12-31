Nico Paz será el primero de 2026: se define su fichaje para verano por el Real Madrid y la cuestión ahora es encajarlo

El Real Madrid ha tomado la decisión estratégica de activar el retorno de Nico Paz, convirtiéndolo en el primer refuerzo para la temporada 2026/27.

La operación, cuya oficialidad no llegará hasta haber acabado la temporada, se ejecutará en verano debido a la imposibilidad contractual de hacerlo en la ventana de enero.

Esta responde no solo al brillante desempeño del jugador en la Serie A, sino a una necesidad estructural urgente en la plantilla blanca: la falta de creatividad en la medular que ha caracterizado al equipo durante esta primera mitad de campaña.

La cesión disfrazada de venta al Como ha resultado ser un movimiento magistral de gestión deportiva. En apenas una temporada y media en el calcio italiano, el hispano-argentino ha experimentado una transformación de extraña aceleración, pasando de ser una promesa teórica de La Fábrica a una realidad de élite verificada en la competencia.

Sus cifras de impacto durante el presente curso están ya en el doble dígito en combinación de goles y asistencias (6 goles y 6 asistencias), cifras que lo posicionan como uno de los grandes descubrimientos de la Serie A en la actual campaña.

Su valor de mercado se ha disparado hasta los 65 millones de euros en apenas 18 meses de exposición internacional de máximo nivel. Una cifra que contrasta de manera casi surrealista con el coste que tendrá para las arcas madridistas traer de vuelta a su cantera.

El club blanco se aseguró en la estructura contractual una opción de recompra blindada que asciende a apenas 9 millones de euros para el verano de 2026, con una opción adicional de 10 millones de euros para el año siguiente. En 2025 fue de 8 'kilos' y, tras un tiempo de meditación, se determinó su continuidad por otro año en Italia.

Nico Paz, durante un partido del Como contra el Inter de Milán Reuters

Repescar a un talento de su proyección actual por una fracción tan exigua de su valor real es una operación financiera que cualquier director deportivo firmaría sin pestañear. Sin embargo, la intención es radicalmente opuesta a cualquier especulación.

Nico Paz no vuelve para ser moneda de cambio en futuras transacciones ni para hacer caja rápida a corto plazo, a pesar de que varios clubes italianos y de la Premier League estarían dispuestos a poner sobre la mesa ofertas cercanas a su valor de mercado por sus servicios.

El plan es estrictamente deportivo: Nico Paz regresa para quedarse y consolidarse como pieza fundamental de la renovación táctica del equipo. Su deseo, perfectamente alineado con el del club, es triunfar con la camiseta blanca tras su paso formativo.

Esta alineación de voluntades despeja de tajo cualquier duda que pudiera existir sobre su compromiso genuino de integrarse plenamente en la plantilla que, por ahora, dirige Xabi Alonso y asumir las exigencias que conlleva defender el escudo merengue.

El puzle del centro del campo

El regreso de Nico Paz llega en un momento de verdadera urgencia estratégica para la planificación madridista. La retirada de Toni Kroos y el adiós de Luka Modric dejaron un vacío creativo monumental que la actual nómina de centrocampistas -eminentemente físicos, verticales y desprovistos de sutileza- no ha logrado colmar con consistencia a lo largo de la presente campaña.

La dirección deportiva ha identificado esta carencia estructural como el factor clave que limita el potencial ofensivo del equipo. Ha concluido que Nico Paz representa el perfil ideal para inyectar fantasía, último pase de calidad y amenaza goleadora desde la segunda línea. Su regresión no resolverá por sí sola la ecuación, sin embargo.

El club continúa rastreando intensamente el mercado mundial en busca de un organizador puro -un perfil técnico tipo Vitinha, gusta el neerlandés Kees Smit (AZ Alkmaar)- que complemente la creatividad ofensiva de Nico Paz con la dirección de orquesta que transforme la posesión en oportunidades claras.

Esta doble incorporación simultánea (Paz más un mediocentro organizador) generará una inevitable saturación en la zona ancha. Semejante concentración de talento en la medular obligará ineludiblemente a la dirección deportiva a aligerar la plantilla, facilitando que algunos jugadores encuentren salida hacia otros proyectos.

Media plantilla a examen

La confirmación del retorno de Nico Paz funciona como el primer dominó de una reestructuración profunda que ya está en marcha. Con jugadores como Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Eduardo Camavinga ya consolidados en la arquitectura del equipo, el "overbooking" en las posiciones de medular es evidente incluso para el ojo menos entrenado.

La dirección deportiva ha fijado el período que va desde ahora hasta final de temporada como ventana de evaluación definitiva.El rendimiento de figuras que no han terminado de explotar todo su potencial, o que han experimentado una pérdida notable de protagonismo respecto a ejercicios anteriores, será determinante para decidir quién libera espacio en la estructura salarial y en la alineación.

Nico Paz, con el Real Madrid Reuters

La exigencia interna será máxima durante estos próximos meses. El Real Madrid 2026/27 tiene un objetivo claro: recuperar la excelencia en la elaboración de juego y la creatividad que caracterizó a los mejores equipos de la última década.

Nico Paz es la primera pieza confirmada de ese nuevo proyecto. La incógnita ya no es si regresará, sino quién tendrá que hacer las maletas para dejarle sitio.