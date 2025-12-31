El Barcelona rompe su acuerdo con ZKP por los cargos de violación y tráfico de personas de la cara visible de la empresa

Los jugadores del Barça celebran el gol de Raphinha ante el Atlético de Madrid. Reuters

El pasado 14 de noviembre, el FC Barcelona anunció un acuerdo con Zero-Knowledge Proof (ZKP), empresa vinculada a la inteligencia artificial, para convertirse en su patrocinador global durante los próximos tres años, hasta 2028.

Sin embargo, apenas mes y medio después, el club ha decidido dar por finalizada la relación, alegando incumplimiento de contrato, una decisión que la entidad confirmó este miércoles.

El Barcelona logró romper el vínculo con este socio comercial, que debía convertirse en su partner de protocolo criptográfico, en tiempo récord y sin penalización económica.

La resolución se inició cuando se descubrió, pocos días después de la firma, que detrás de la empresa estaba Andrew Tate, el británico exluchador de kickboxing imputado con 21 cargos en el Reino Unido, entre ellos violación, tráfico de personas, agresión y control de la prostitución.

Desde el club han reconocido que la contratación fue un error interno, subsanado gracias a una rápida actuación que permitió rescindir el contrato sin costes asociados.

La primera señal de alerta surgió un día después del anuncio del acuerdo, cuando ZKP lanzó un token promovido únicamente por Andrew Tate en sus redes sociales.

Andrew Tate.

La promoción de este activo digital por parte del Barcelona podría haber inducido a cualquier aficionado azulgrana a adquirirlo, pese a que la compañía carece de reputación en el sector.

Además, ZKP tiene sede en Samoa, un paraíso fiscal, y asegura no revelar información sobre sus inversores ni socios.

Pocos días tras el lanzamiento del token, el club emitió un comunicado en el que aclaraba que no tenía vinculación con la actividad de la empresa, "ni responsabilidad ni participación alguna en la emisión o gestión del activo digital", y que tampoco utilizaba "la tecnología asociada a este producto".

El Barcelona subrayaba que "la creación de este token no formaba parte del acuerdo de patrocinio" y que su existencia "no estaba prevista" en la colaboración establecida.

Entre los aspectos más llamativos de la polémica startup destaca que, antes del acuerdo, nunca había publicado en la red social X y solo seguía a tres perfiles: el club azulgrana, el de Bitcoin y el propio Andrew Tate. Desde el anuncio del acuerdo, su perfil pasó de 32 a 1.665 seguidores, cifra que actualmente se ha reducido a 891.