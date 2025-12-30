El TAD incoa expediente sancionador contra Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F

Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, en la última Asamblea Extraordinaria de la RFEF AFP7 / Europa Press

La tempestad judicial que sacude al deporte español se ha cobrado un nuevo objetivo. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha resuelto incoar expediente sancionador contra Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga F), y contra su director general, Pablo Vilches.

La decisión, adoptada en los últimos compases del 2024, responde a la denuncia elevada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y amenaza con descabezar la cúpula del fútbol femenino en un momento delicado.

El origen de este conflicto se remonta a la fractura interna que divide a la patronal desde hace dos años. Rubén Alcaine, exvicepresidente de la entidad y figura crítica con la actual gestión, interpuso una denuncia el pasado mes de junio acusando a la presidencia de maniobrar al margen de los estatutos para forzar su salida.

Alcaine, quien fue apartado de sus funciones y posteriormente censurado por la Asamblea, sostiene que Álvarez incurrió en abuso de autoridad y vulneración de derechos fundamentales para consolidar su control sobre la institución.

El TAD investigará ahora si, como sostiene el denunciante, la presidenta cometió infracciones calificadas como muy graves. Entre los hechos bajo la lupa destaca la presunta convocatoria irregular de la Asamblea General que certificó la destitución de Alcaine.

Según la denuncia, dicha convocatoria se realizó de forma unilateral, obviando el paso preceptivo por la Comisión Delegada. Además, se cuestiona la legalidad de las votaciones, alegando que en ellas participaron clubes que ya habían perdido deportivamente la categoría, lo que habría alterado fraudulentamente las mayorías necesarias para validar la moción de censura.

Otro de los puntos calientes del expediente se centra en la supuesta opacidad en la gestión. La denuncia detalla cómo se habría impedido al exvicepresidente el acceso a documentación contable esencial y a las actas de las reuniones, obstaculizando su labor de fiscalización interna.

Esta batería de acusaciones, que el CSD consideró indiciariamente sólidas a principios de mes, coloca a Álvarez ante un escenario de alto riesgo: de confirmarse las infracciones, se enfrentaría a posibles inhabilitaciones que podrían apartarla del cargo entre dos y quince años.

El movimiento del CSD, presidido por José Manuel Rodríguez Uribes, se puede interpretar como un golpe de autoridad del Gobierno frente a los gestores del fútbol profesional, trazando un paralelismo evidente con el cerco establecido recientemente sobre Javier Tebas al frente de LaLiga.

Beatriz Álvarez se enfrenta ahora a su partido más difícil. No se juega en el césped, sino en los despachos, y el resultado podría redefinir el liderazgo del fútbol femenino español justo cuando más estabilidad necesita para consolidar su crecimiento.