Iñaki Williams no se corta sobre la Supercopa de España: "Jugar en Arabia es una mierda"

Iñaki Williams es uno de esos jugadores que habla alto y claro cuando le piden su opinión. La estrella del Athletic Club ha vuelto a demostrarlo al dejar su postura meridianamente clara sobre jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí: "Es una mierda".

El internacional tendrá que viajar a Yeda como integrante de la expedición del Athletic Club, uno de los cuatro equipos que disputan esta remodelada y polémica competición que sigue generando polémica. Los otros serán Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Williams dejó claro su malestar por tener que viajar hasta el país asiático para tener que jugar una competición nacional: "Yo ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal".

Iñaki Williams y Nico Williams en un entrenamiento. EFE

Siguió la estrella del Athletic mostrando su disconformidad: "Tener que llevar una competición que es nacional a otro país no es fácil para los aficionados, para poder facilitarles el desplazamiento. Nosotros, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los athleticzales que nos acompañarían".

Estas declaraciones de un personaje relevante como Iñaki Williams son una nueva losa para una competición que está en entredicho desde que traspasó fronteras.

No sólo por jugarse lejos de España, con todo lo que ello conlleva de perjuicio para las aficiones, sino por disputarse en un país como Arabia Saudí con muy dudosa reputación sobre su respeto a los derechos más fundamentales.

A nivel familiar

El mayor de los hermanos Williams también mostró otro lado más humano que perjudica este viaje a Arabia Saudí para disputar el primer título de 2026. Es el familiar, ya que pronto será padre y ahora tendrá que pasar varios días a miles de kilómetros de su esposa.

"En los próximos días voy a ser padre, tener que marchar dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena, pero son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club, intentaré hacerlo lo mejor posible en la Supercopa", comentó el delantero.

No son las únicas críticas que se ha llevado la Supercopa de España desde que la Real Federación Española de Fútbol decidiera llevarla, no sin polémica, más allá de sus fronteras. De hecho, Dani Rodríguez o Raíllo, jugadores del RCD Mallorca que disputaron la pasada edición, ya alzaron la voz.

Esta Supercopa de España será el primer título que se dispute en 2026. El trofeo se disputará en Yeda, Arabia Saudí, entre el 7 y el 11 de enero, por lo que los futbolistas deberán regresar de las vacaciones navideñas con las pilas cargadas y en plena forma.

El Athletic Club se enfrentará al Fútbol Club Barcelona en una de las semifinales, mientras que en la otra el Real Madrid y el Atlético de Madrid protagonizarán un derbi madrileño en busca de la gran final.