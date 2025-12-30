Ferran Torres, cuando nadie lo esperaba: el año de su catarsis en el que desbanca a Lewandowski y mira al Mundial

El Barça llegó y puso 55 millones de euros encima de la mesa para sacar a Ferran Torres del Manchester City. El fichaje levantó revuelo por su elevado precio. Al fin y al cabo, no era el jugador más desequilibrante o goleador en aquellos tiempos, así que muchos se aventuraron a señalar otro despilfarro de los culés.

Sin embargo, el tiempo ha terminado dando la razón al FC Barcelona con Ferran Torres. O Ferran Torres se ha encargado de trabajar duro para justificar ese fichaje con el paso del tiempo.

Tantas veces denostado y hasta ridiculizado por la falta de gol durante mucho tiempo, esta es la temporada del valenciano. Aunque decir esto hace unos meses sonaba casi disparatado, la referencia ofensiva del Barça ya no es Lewandowski, se llama Ferran Torres.

Ferran Torres, en la celebración de su gol anulado. REUTERS

Sus mejores registros como culé

Los delanteros viven del gol y los números dicen que Ferran Torres se ha convertido en un imprescindible para el FC Barcelona. Una buena parte de los tantos culés llevan su firma, y las defensas rivales ya están advertidas del gran momento de forma del valenciano.

13 goles y una asistencia en los 22 partidos disputados esta temporada le hacen ser uno de los jugadores más diferenciales de su equipo. En total, 14 apariciones decisivas que se han transformado en gol entre La Liga y la Champions League.

Estos registros indican que tan sólo Lamine Yamal es más diferencial que él sobre el terreno de juego. Su compañero de Selección cuenta 20 acciones decisivas este curso, con 9 goles y 11 asistencias en 20 encuentros.

Raphinha, con 7 goles y 3 asistencias, y Lewandowski, con 8 goles y 2 asistencias, están a la zaga en cuanto a intervenciones trascendentales.

Ferran ya ha alcanzado su segunda mejor marca goleadora desde que viste la camiseta del Barcelona. Con sus 13 goles actuales ya ha superado los 11 que logró en la 2023/2024 y los 7 de la 2022/2023.

El curso pasado alcanzó el registro de 19 goles, tan sólo seis más que los que tiene ahora mismo en su poder, y le queda la mitad del curso todavía por delante. Por lo tanto, parece claro que Ferran estará ante su mejor temporada anotadora como blaugrana.

De hecho, durante toda la campaña anterior anotó 10 goles en La Liga, un número que ya ha superado en la mitad de tiempo porque de sus 13 dianas actuales 11 son en el campeonato regular.

La delantera con Lamine y Raphinha

Durante prácticamente toda su estancia en el Barça, Ferran Torres ha tenido que competir directamente con un 'monstruo' como Lewandowski. El polaco llegó al Camp Nou como un jugador ya veterano, pero aún así los goles se le caían casi a pares como en el Bayern.

No fue nada sencillo estar siempre a la sombra o en la constante comparación con alguien que siempre aparecía en las listas de la Bota de Oro, pero este año las tornas han cambiado.

La edad no perdona ni siquiera a los mejores, y a sus 37 años Lewandowski ya deja claros síntomas de agotamiento. Las lesiones son una muestra de ello, y precisamente lo que le han llevado a perder la carrera de la titularidad con Ferran.

El polaco arrancó la temporada con problemas y tuvo que ir recuperando la forma poco a poco. Ese vacío lo aprovechó Ferran para reivindicarse con un sensacional arranque. Después, Flick tuvo la valentía de darle continuidad y apostar por el valenciano en muchas ocasiones por delante de 'Lewy'.

Ahora, la delantera habitual que se dibuja en el conjunto culé es la de Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

La Selección y el Mundial

Su presencia con la Selección en los últimos años ha sido 'guadianesca'. Fue una apuesta firme -y fallida- de Luis Enrique en el Mundial de Qatar, y el delantero también centró muchas de las críticas de la afición española.

Luis de la Fuente también confía en Ferran, pero es cierto que no ha tenido ese rol de indiscutible. Su relevancia en la Selección, no obstante, irá en aumento si sigue ofreciendo este rendimiento con el Barça.

Ferran Torres, durante el partido ante Georgia. Reuters

Y es que en el horizonte el otro gran objetivo que ilusiona a Ferran es el Mundial. Está opositando para ser el delantero centro de una España que no brilla precisamente por la abundancia de arietes.

En el pasado éxito de la Eurocopa tuvo un papel secundario. Apenas una titularidad en el partido contra Albania, y unos minutos de calidad en los cuartos de final ante Alemania. Este puede ser 'su' Mundial si mantiene el nivel, y si es así seguro que España se lo agradecerá.