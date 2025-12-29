Borja Iglesias (32), futbolista, sobre las inversiones: "Planificar tus ingresos, porque sabes que algún día no llegarán, es clave"

Borja Iglesias llegó a ser capitán del Real Betis, uno de los clubes más históricos de España. Goleador, referencia, voz en el vestuario. Mientras tanto, construyó una cartera de inversiones diversificada que le permitiera vivir de la mejor manera posible cuando el fútbol no le pagara más.

Su declaración en el podcast La Bolsa de Deporte de MAPFRE resume perfectamente su filosofía: "Planificar tus ingresos, porque sabes que algún día no llegarán, es fundamental". No es una frase bonita para sonar inteligente. Es una confesión de realismo sobre cómo funciona ser deportista profesional en el siglo XXI.

Iglesias comenzó a invertir temprano, consciente de que su ventana de oportunidad era limitada. Llegó a la élite profesional en una época donde la educación financiera para futbolistas era casi inexistente en España.

Sin embargo, buscó asesoría y se educó. "Pueden crecer juntos y compartir esos hábitos, como el fairplay o estilos de vida saludable", dice en el podcast al hablar de cómo sus inversiones reflejan sus valores.

Su inversión principal ha sido Dux Gaming, un club de esports que representa la apuesta de una nueva generación de deportistas en sectores emergentes. Mientras muchos futbolistas invertían únicamente en ladrillo (inmobiliario) o negocios tradicionales, Iglesias vio oportunidad en los videojuegos competitivos.

Borja Iglesias, durante un partido de Europa League con el Celta.

La decisión fue estratégica: los deportes electrónicos crecen mientras el fútbol envejece. Dux Gaming se convirtió en una forma de mantener relevancia en un sector en expansión.

Pero su cartera va más allá. Iglesias también mantiene posiciones en bolsa, donde realiza "aportaciones esporádicas" buscando acumular valor a largo plazo. No intenta golpes especulativos ni persigue un enriquecimiento rápido. Su enfoque es el de alguien que entiende que la riqueza se construye con paciencia y disciplina, no con suerte.

Lo que distingue a Iglesias de otros futbolistas inversores es su humildad respecto a lo que no sabe. Tuvo la inteligencia de identificar a Esteban Granero como guía financiero. Granero, exfutbolista que se convirtió en una voz de autoridad en finanzas deportivas, le ayudó a estructurar su patrimonio de forma coherente.

Esa decisión fue fundamental. Porque invertir sin conocimiento es especular, y especular sin disciplina es un error. Iglesias hizo exactamente lo opuesto: buscó mentores, aprendió los fundamentos, estructuró una estrategia y la ejecutó consistentemente.

En el podcast, Iglesias también enfatiza la importancia de que los ingresos futbolísticos sean solo una parte del pastel financiero, no el pastel completo. "Sabes que algún día no llegarán", insiste.

Es la certeza de que muchos futbolistas evitan mirar a los ojos: la carrera termina. Los ingresos se reducen. Si no tienes otras fuentes generando dinero, terminas como el 80% de los deportistas retirados: quebrado.

Su participación en deportes electrónicos también refleja algo importante: la necesidad de mantenerse relevante culturalmente. Mientras otros futbolistas veían el gaming como un hobby infantil, Iglesias entendió que era un mercado serio con oportunidades reales de retorno.

Dux Gaming no es solo una inversión. Es una forma de permanecer conectado con una industria que crece mientras el fútbol profesional de élite se estabiliza.

"Planificar tus ingresos, porque sabes que algún día no llegarán, es fundamental". No es una máxima de autoayuda. Es una sentencia sobre la realidad de ser deportista en una carrera finita.