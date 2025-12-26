Courtois pierde su placa de leyenda en el Atlético de Madrid a pesar de ganar cuatro títulos con el club rojiblanco

El Atlético de Madrid ya ha iniciado el proceso para cambiar su 'Paseo de Leyendas' situado en las inmediaciones del estadio Metropolitano y el nombre de Thibaut Courtois no aparecerá más en el feudo colchonero.

El belga, que ha vestido la elástica rojiblanca en 154 ocasiones, se ha quedado fuera de una lista de 200 futbolistas que han pasado por las filas del Atleti.

No importan los cuatro títulos que levantó con el Atlético, entre ellos una Liga y una Europa League. Han sido sus actos o declaraciones en contra el club lo que ha terminado siendo determinante para no figurar en la lista. Lo mismo ha ocurrido con Hugo Sánchez.

De hecho, en los últimos años la placa de Courtois ha generado muchos problemas. Le han escupido, lanzado basura y en 2022 directamente fue arrancada de su lugar.

Nueva votación

Los 151.831 socios del Atlético de Madrid decidirán mediante votación la presencia de exjugadores en el nuevo Paseo de Leyendas ubicado en el exterior del Riyadh Air Metropolitano de entre una lista de 200 candidatos distribuidos en cuatro etapas históricas diferentes.

"Estos jugadores han sido seleccionados tras un análisis pormenorizado atendiendo a diversos motivos tales como mérito cualitativo, valores rojiblancos, reconocimiento y legado entre generaciones, momentos históricos protagonizados, y comportamiento con nuestro club y afición", explica el club.

De esta manera los socios deberán votar, hasta el 5 de enero a las 19:00 horas, a cinco futbolistas en cada uno de los cuatro bloques temporales puntuando del 1 al 5, eligiéndose en total a veinte candidatos de la nómina facilitada por la entidad, no entrando en ella nombres que ahora mismo están activos en el Atlético de Madrid.

En un primer momento pertenecían al paseo de la fama todos aquellos futbolistas que hubieran disputado al menos 100 partidos con la camiseta rojiblanca. Sin embargo, tras llegar a un acuerdo con la Comisión Social, esto se ha cambiado por la polémica generada durante años con la placa de Courtois.