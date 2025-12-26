Courtois hace del milagro su rutina: 174 paradas para salvar al Real Madrid y renacer como el mejor del mundo en 2025

Si alguien albergaba dudas sobre la capacidad de Thibaut Courtois para recuperar su trono tras el calvario de lesiones que pasó en 2024, el año natural que está a punto de concluir se ha encargado de disiparlas con la contundencia de un dato irrefutable.

Hay una estadística publicada por Opta que no es solo un número; es el certificado de defunción de cualquier debate sobre la portería madridista y la consagración de la resiliencia de un deportista que ha sabido reinventarse sin perder un ápice de su aura.

A falta de unos días antes de las uvas, el guardameta belga cierra 2025 con 11 porterías a cero solo en el tramo de la temporada 2025/26, sumando un total de 19 vallas invictas en competición doméstica durante el año natural.

Sin embargo, el dato que subraya Opta y que realmente dimensiona su influencia es aún más demoledor: Courtois ha registrado un total de 174 paradas en los últimos doce meses, liderando esta métrica entre los porteros de las cinco grandes ligas europeas.

El 2025 de Courtois debe leerse en dos tiempos. El primer semestre fue el de la confirmación. Tras su reaparición "milagrosa" para la final de Wembley en 2024, el belga afrontó la segunda mitad de la campaña 2024/25 con la misión de demostrar que su rodilla no solo estaba sana, sino que mantenía la explosividad que le caracteriza.

174 - No hay portero en las cinco grandes ligas europeas que, sumando todas las competiciones, haya hecho más paradas en este año 2025 que, el guardameta del @realmadrid, Thibaut Courtois 🇧🇪 (174 intervenciones). Salvador.#RealMadrid 🤍💜 pic.twitter.com/21rVeW1jGn — OptaJose (@OptaJose) December 26, 2025

Sus actuaciones en la fase decisiva de la pasada Liga fueron el cimiento sobre el que el Real Madrid edificó su solidez defensiva, permitiendo al equipo de Ancelotti -y posteriormente Xabi Alonso- navegar partidos atascados con la tranquilidad de saber que atrás había un seguro de vida.

Pero ha sido en este arranque de la temporada 2025/26 donde la figura de Courtois ha adquirido tintes hegemónicos. Con una defensa en reestructuración, que ha visto la integración de nuevas piezas jóvenes en la zaga, el '1' ha ejercido de capitán en la sombra.

Su actuación en El Clásico de otoño y, sobre todo, su exhibición en las noches europeas de fase de liga, han recordado a su versión de 2022, aquella que parecía tener imanes en los guantes.

Sin ir más lejos, tras el reciente 2-0 al Sevilla que cerró el año del Real Madrid, un partido donde el belga sostuvo al equipo cuando el rival apretaba -con cinco paradas-, antes de que Mbappé sentenciara, otra vez se repetía entre las altas esferas del club que, al menos, tienen al mejor portero del mundo.

Lo que hace especial a este 2025 no son solo las paradas, sino la sensación de inevitabilidad que transmite a los delanteros rivales. En el arranque de temporada, entre La Liga y la Champions League, Courtois ha mantenido un porcentaje de paradas superior al 77% durante este tramo de tres meses, un dato que lo sitúa en la élite absoluta de las cinco grandes ligas

No se trata de cantidad, sino de calidad; su diferencial de Goles Evitados (la métrica que resta los goles encajados a la probabilidad de gol de los disparos recibidos) se mantiene en números verdes, confirmando que el belga sigue parando lo imparable justo cuando el equipo más lo necesita.

Thibaut Courtois despide el año no como un jugador que ha superado una lesión, sino como un portero que ha superado su propio techo.

En un fútbol cada vez más obsesionado con el juego de pies de los guardametas, el belga ha reivindicado en 2025 el arte supremo de su posición: evitar que la pelota entre. Y en eso, hoy por hoy, no hay nadie que le haga sombra.