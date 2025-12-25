El escándalo del presidente del Fenerbahce: en libertad con cargos por "procuración" y consumo de drogas

El presidente del Fenerbahçe, Sadettin Saran, ha quedado en libertad bajo supervisión judicial tras ser detenido e interrogado en Estambul por la Fiscalía General, que lo investiga por consumo de sustancias narcóticas y obtención de drogas en el marco de una operación antidrogas de gran envergadura que afecta a decenas de personalidades públicas turcas.

Saran, empresario turco-estadounidense de 61 años y cabeza del conglomerado Saran Holding, accedió a la presidencia del histórico club de fútbol hace apenas tres meses, en septiembre, tras ganar las elecciones internas contra el anterior mandatario Ali Koç.

Su ascenso fue presentado como una renovación para el club, pero apenas tres meses después se ve envuelto en la investigación penal más seria de su carrera empresarial.

La detención se produjo en el contexto de una macrooperación lanzada por la Fiscalía de Estambul contra el consumo, distribución y facilitación del uso de estupefacientes.

La operación ya ha alcanzado a presentadores de televisión, periodistas, cantantes, actores e influencers, conformando un escándalo de amplitud nacional que toca múltiples sectores de la vida pública turca.

Los cargos específicos contra Saran incluyen consumo de drogas y "procuración" de las mismas, término jurídico que engloba la obtención y facilitación de estupefacientes tanto para uso propio como para terceros.

Aunque otros investigados en la misma operación se enfrentan a acusaciones más graves de fabricación y tráfico a gran escala, los delitos imputados a Saran apuntan a una participación en el consumo y suministro en un nivel diferente.

Sadettin Saran, presidente del Fenerbahce Fenerbahce

La prueba fundamental contra el presidente del Fenerbahçe proviene de análisis toxicológicos realizados en muestras de cabello tomadas durante su detención en dependencias judiciales. Según la Fiscalía, esas pruebas habrían arrojado positivo en sustancias narcóticas, detectando rastros que sugieren consumo reciente o habitual.

Ante esta situación, Saran ha rechazado categóricamente las acusaciones. En un comunicado difundido a través de redes sociales, ha asegurado que "nunca en mi vida he usado la sustancia" y que "ni siquiera la ha visto de cerca", en referencia a los resultados forenses.

El empresario ha anunciado su intención de solicitar nuevas pruebas en instituciones independientes y ha expresado confianza en que el proceso judicial aclarará su inocencia de forma justa y transparente.

Tras los interrogatorios, la Fiscalía ha dictado su libertad bajo medidas cautelares de control judicial. La principal restricción es la prohibición de abandonar territorio turco mientras duren las diligencias, una limitación que afecta también a otros investigados en la operación.

El Fenerbahçe ha emitido comunicados de respaldo institucional a su presidente, subrayando su confianza en que superará el proceso legal y reafirmando que las operaciones ordinarias del club continúan con normalidad. Sin embargo, el escándalo ya ha generado una sombra sobre un mandato que apenas acaba de comenzar, exponiendo al club a un daño reputacional difícil de cuantificar en los próximos meses.