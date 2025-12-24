El Real Madrid pide al juez acceso total a auditorías, informes y documentos del 'Caso Negreira'

Joan Laporta, saliendo del juzgado tras su declaración en la instrucción del caso Negreira Europa Press

El Real Madrid ha solicitado al juez instructor del 'Caso Negreira' acceso completo a la documentación económica relacionada con los pagos efectuados por el FC Barcelona durante más de una década.

La solicitud, revelada por el exárbitro Estrada Fernández (personado como acusación popular) a través de un mensaje en su cuenta de X, llega tras una semana marcada por los tensos interrogatorios a Joan Laporta.

El equipo legal del club blanco reclama específicamente las auditorías internas donde figuren "identificados, analizados y validados" los pagos a un entramado de sociedades clave en la investigación: Dasnil 95 S.L., Nilsad S.C.P., Soccercam S.L., Best Norton S.L., Tresep 2014 S.L. y Radamanto S.L.

🔴 CAS NEGREIRA

Us segueixo informant del què passa:



👉El @realmadrid demana al jutge:

📄 veure totes les auditories i informes⁰📦 accedir als més de 600 documents aportats pel Barça @FCBarcelona ⁰🔍 conèixer la investigació interna del club⁰💸 comprovar si els pagaments de… pic.twitter.com/TBKG8KGTNO — Xavi Estrada Fernàndez (@XavierEstradaF1) December 24, 2025

El Real Madrid no se limita a los informes internos. La petición se extiende a las cuentas anuales y los informes de auditoría externa aprobados en esos ocho años, buscando contrastar la contabilidad oficial con los pagos realizados a José María Enríquez Negreira y su hijo.

Además, el club blanco ha puesto el foco en la gobernanza fiscal del Barcelona, exigiendo las actas del Comité de Tax Governance para verificar si estos pagos fueron analizados desde una óptica tributaria en su momento.

La ofensiva legal también apunta a nombres propios. Por un lado, se ha solicitado que la Guardia Civil requiera al despacho Camps Legal Advisors todas las comunicaciones y reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) que Enríquez Negreira hubiera dirigido al club.

Por otro, el Real Madrid ha pedido la declaración testifical de Carlos Naval Biosca, histórico delegado del primer equipo del Barcelona, cuya comparecencia podría arrojar luz sobre el conocimiento interno de estas relaciones comerciales.

El juez deberá ahora decidir si admite estas diligencias solicitadas por el Real Madrid dentro de una causa que sigue ampliando su alcance y profundidad en la investigación sobre los pagos realizados durante años por el FC Barcelona.