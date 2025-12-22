Lamine Yamal revela su secreto mejor guardado: "Me duermo pronto para despertarme de madrugada y comer galletas"

Lamine Yamal, durante el vídeo en el que enseña su vivienda.

Lamine Yamal mostró su lado más personal en un vídeo subido a su canal oficial de YouTube en el que enseñaba su actual casa antes de mudarse a una nueva vivienda.

El jugador del Barça se convirtió en el guía improvisado de una especie de 'tour' por su actual domicilio, y acompañado en todo momento de una cámara que lo grababa todo y de su amigo Moha, fue enseñando a lo largo de diez minutos la disposición de su casa y los objetos más preciados que tiene.

Yamal, que se cambiará próximamente de lugar de residencia, admitió pese a esta mudanza estar a gusto en su piso: "En verdad, pensadlo, un chaval de 16 años viviendo aquí... Top", comentó sobre su casa con dos pisos de altura y una gran terraza a la que admitió no haberle sacado demasiado provecho.

Sus reliquias

El jugador del Fútbol Club Barcelona enseñó todos los rincones de la vivienda que está a punto de dejar, empezando por el recibidor.

Allí mostró una vitrina plagada de los trofeos y premios que ha ido consiguiendo a lo largo de su corta y todavía incipiente carrera deportiva. Un anillo personalizado para celebrar la Eurocopa, el trofeo de mejor jugador de la Champions, el trofeo Kopa, el de mejor jugador joven de la Eurocopa...

Más de una decena de distinciones, a cada cual más brillante, que sirven para recordar todo lo que ha conseguido ya el internacional español con tan sólo 18 años. "Este es de... 'Mejor joven del año'. No sé quién me lo ha dado", llegó a bromear con su amigo el jugador del Barça con uno de los premios que no lograba identificar.

"Esto es lo más preciado de mi casa. El balón con el que le marqué a Francia. ¿Lo queréis? No", dijo Lamine mientras sostenía el esférico de la pasada Eurocopa.

Sus manías

El joven futbolista no ocultó tener algunas manías para que todo esté en orden en su casa. Especialmente llamativo fue conocer su predilección -y casi obsesión- por el olor a vainilla.

En todas las habitaciones de la vivienda, Lamine cuenta con ambientadores que siempre desprenden un aroma a vainilla.

"Esto es muy importante. Cuando hay tantos hombres en una casa, hay que meterle ambientador. Ambientador, que va muy bien", comentó con una sonrisa en la boca.

"Ah, y tengo una cosa, y es que solo me gusta el olor a vainilla. Todo lo que esté en mi casa, tiene que ser de vainilla. Todo tiene que oler a vainilla, es mi olor favorito", comentó.

No fue la única extrañeza que desveló Lamine Yamal durante este vídeo en el que mostraba su casa. En el momento de enseñar su habitación, le preguntaron por qué tenía galletas junto a la cama.

"Yo siempre me duermo, intento dormirme pronto para despertarme de madrugada. Y tú dirás, 'te despiertas de madrugada para ver la hora y decir que puedo dormir más', pero no, es para comer galletas. Me encanta, es mi plan favorito. Por eso no puedo tener novia, porque despierto de madrugada", dijo el futbolista del Barça.

Sus aficiones

También Lamine Yamal dejó entrever sus gustos personales. Aparte de la ropa y de algún objeto exclusivo, señaló a la videoconsola: "Mi mejor amiga, mi fiel compañera".

Además, señaló a una mesa de DJ todavía guardada en una caja, y comentó que en la nueva casa tendría que usarla "sí o sí". "Eso de DJ... quiero ser DJ en realidad".

Además, se emocionó en el momento en el que vio un vinilo del rapero norteamericano Dr. Dre. Lo enseñó a cámara orgulloso y sonriente: "Una reliquia, ¿eh? Me encanta. Me tengo que comprar un tocadiscos, porque esto es top".