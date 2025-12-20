La salud mental obliga a un excapitán del Barça juvenil a dejar el fútbol con 27 años: "No quiero sufrir más"

Con tan solo 27 años, Èric Montes ha decidido no seguir jugando al fútbol de forma profesional. Una decisión que no se ha tomado fruto de un arrebato, más bien lo contrario, y es que el manresano lleva años sopesándola. Cuatro concretamente, cuando se marchó del Albacete.

El mediocentro -ahora ex del Algeciras de la Primera RFEF- anunció su retirada el viernes por la noche tras el empate contra el Villarreal B en una comparecencia conjunta en la que explicó que, pese a tener solo 27 años, mantener el ritmo de un jugador profesional le hace sufrir más de lo que disfruta y que, por este motivo, vuelve a casa.

"Han sido años en los que no lo dejé antes porque pensaba qué sería de mí si lo dejaba, hasta que mi cabeza hizo clic. Cuando me rompí la rodilla fue uno de los peores momentos físicos por el dolor, pero mentalmente de los mejores, porque cuando me despertaba no tenía que ponerme una careta para ir a entrenar", se sinceró Èric Montes.

ÚLTIMA HORA: Eric Montes deja el fútbol. El jugador del @AlgecirasCF necesita parar y descansar por salud mental, personal y para dejar de sufrir. Está recuperado de su lesión pero necesita parar la práctica deportiva. Abandona el @AlgecirasCF para buscar nuevos estímulos fuera… pic.twitter.com/7C4YmqKIK8 — Algeciras al minuto (@minutoes) December 19, 2025

El ya exfutbolista añadió que "cuando venía parecía que ponía carácter, pero también una careta. Iba al gimnasio para no estar en casa. Pero ahora estoy feliz porque me voy a Manresa, a mi ciudad, a empezar mi vida desde cero. El año que viene cumpliré 28 años y quiero coger el toro por los cuernos".

Además, el natural de Manresa admitió que "la gente se ha quedado sorprendida porque el fútbol mueve pasión e ilusión. Juego desde los cuatro años y me ha dado muchas cosas bonitas, pero no quiero sufrir más"

"Quiero estar en casa, dejar el fútbol de manera profesional. El fútbol me gusta jugarlo, pero con ilusión, como un niño. No quiero estar mal aquí medio año más", explicó.

En cualquier caso, desvinculó al Algeciras de su sentimiento. "Hace tres años que estoy aquí, quiero agradecerles lo que han hecho; me renovaron a pesar de tener la pierna rota. Pocos clubes lo hacen y eso habla muy bien de la gente.

"La vida sigue y estoy muy feliz, me he quitado diez kilos de encima. Me estoy formando para lo que venga. Quiero ser feliz", concluyó el hasta ahora mediocentro.

Su pasado en el Barça

Èric Montes dio sus primeros pasos en el fútbol en la cantera del Centre d'Esports Manresa antes de incorporarse a la del Gimnàstic, club del que se declara seguidor confeso.

Su progresión llamó la atención del Barça, donde fue superando etapas hasta vivir su momento más relevante en 2017, cuando el juvenil azulgrana alcanzó la 'Final Four' de la Youth League bajo la dirección del sallentino Gabri, con Montes ejerciendo de capitán.

El recorrido se truncó en semifinales, donde el Barça cayó por 1-2 ante el Red Bull Salzburg. Aquel equipo contaba con Marc Cucurella, hoy en el Chelsea y campeón de Europa con España; Óscar Mingueza y Abel Ruiz.

Èric Montes, en el Algeciras de la Primera RFEF.

Montes, entonces defensa y posteriormente reconvertido en mediocentro, no logró dar el salto al primer equipo azulgrana.

Tras una etapa en el Peralada como cedido por el Girona -con el que llegó a debutar en la Copa del Rey-, continuó su carrera en la Cultural Leonesa y en el Albacete, que lo cedió al Nàstic de Tarragona. En 2023 fichó por el Algeciras, donde afrontaba su tercera temporada.

En febrero de este año fue operado de una rotura de ligamentos de la rodilla derecha, la última de una serie de lesiones que seguramente han pesado en su decisión de retirarse.

Había entrado en las últimas convocatorias del equipo una vez recuperado, pero todavía no había tenido minutos sobre el terreno de juego.