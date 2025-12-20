Piqué, "sujetado por miembros del club", protagoniza un nuevo escándalo con los árbitros: "Qué fácil es pitar a los pequeños"

Se ha vuelto a repetir la historia: Gerard Piqué ha tenido un nuevo encontronazo con los árbitros. El tercero esta temporada tras lo acontecido ante el Leganés y el Mirandés, ante este último hace poco más de dos meses.

El propietario del club volvió a estar presente este sábado en las gradas del Nacional de Andorra para ver el partido de su equipo ante el Deportivo de la Coruña (1-0) y pasó por todos los estados de ánimo posibles: desde el sufrimiento, al enfado por las decisiones del colegiado hasta la felicidad tras conseguir la victoria ante un rival que está luchando por el ascenso.

No estuvo el partido exento de la polémica tras el gol anulado a Lautaro de León en el 29' por una dudosa falta sobre Loureiro. La realización enfocó al palco donde se veía a un Gerard Piqué muy enfadado por la decisión de Eder Mallo, árbitro del encuentro, por lo que al descanso decidió actuar.

El máximo accionista del Andorra bajó al túnel de vestuarios y le transmitió al colegiado el descontento con su actuación, tal y como queda recogido en el acta del partido.

"Una vez finalizado el primer tiempo y mientras estaba entrando en el túnel de vestuarios pude identificar a D. Gerard Piqué Bernabéu, el cual se acercó a mi persona recriminándome una de las decisiones que tomé en la primera parte manifestándome lo siguiente: 'Que fácil es pitar a los pequeños'".

Además, Eder Mallo también especificó que "todo ello, mientras era sujetado por miembros del club". Al final, Lautaro volvió a marcar en la segunda mitad y ese segundo gol sí subió al marcador. El Andorra gracias a ello venció al Depor y sale catapultado en la tabla y se despega del descenso.

No es la primera vez que esto ocurre con Piqué como protagonista. De hecho, es reincidente. Ante el Leganés, Ais Reig reflejó en el acta que "posteriormente, ya dentro del vestuario arbitral, se escucharon varios golpes fuertes en la puerta. Al abrirla, se identificó a don Gerard Piqué Bernabéu, quien manifestó: 'Esto es una puta vergüenza. Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta'".

Contra el Mirandés también fue protagonista y es que al término de aquel partido (1-1), el árbitro escribió en su acta que "Gerard Piqué se aproximó a escasos centímetros del asistente n°1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales". Por aquello, el club recibió una multa de 15.000 euros por parte de la RFEF.