Laporta ataca al Real Madrid: "Vomitan mentiras e intoxican de manera permanente"

El tradicional encuentro navideño del FC Barcelona se convirtió este año en el escenario de una de las intervenciones más contundentes de Joan Laporta.

Ante la presencia de las plantillas profesionales, incluido el primer equipo de fútbol, el presidente aprovechó su turno de palabra no solo para felicitar las fiestas, sino para lanzar una ofensiva verbal directa contra el Real Madrid y su gestión mediática del 'Caso Negreira'.

Lejos de un mensaje protocolario, Laporta comenzó advirtiendo a los presentes sobre la situación actual, atribuyendo los ataques externos al resurgir del equipo: "Tengo que advertiros que nuestro buen momento deportivo está generando muchas envidias".

🚨💣JOAN LAPORTA:



“Estos con malas artes, se saltan todos los códigos de conducta, ética, morales - y no sólo deportivos.



Estos son artífices de campañas permanentes de desprestigio de nuestro club y de nuestras esencias, y no lo permitiremos.



Practican un cinismo y una… pic.twitter.com/pfVQ9lj8Cb — Martín (@MartinMinan_) December 19, 2025

Según el dirigente, esta situación ha provocado una respuesta del rival que calificó sin paños calientes: " Están reaccionando de una forma muy miserable, utilizando todo tipo de malas artes, saltándose todos los códigos morales habidos y por haber y siendo una mala influencia para todos".

Aunque no mencionaron las siglas del club blanco explícitamente al inicio, la alusión fue transparente para todo el auditorio.

"Supongo que no hace falta que os diga a quién ya qué club me estoy refiriendo", señaló, para después acusarles de una estrategia de desgaste institucional: "Están practicando el desprestigio de forma continua, contra nuestro escudo y nuestros valores".

El discurso aumentó de intensidad cuando el presidente se refirió a la actitud de la directiva madrileña, personificando en ella comportamientos autoritarios. "Son los mismos que confunden el poder con el despotismo no ilustrado", aseguró Laporta.

Añadió también que son personas "que suelen ser los primeros en practicar el cinismo y que se mueven por la vida con una prepotencia tan desmesurada como alucinante".

El punto más álgido de la crítica llegó cuando señaló directamente al canal de televisión oficial del Real Madrid, al que culpó de orquestar la campaña mediática en su contra.

Laporta fue tajante al definir el medio: "Estoy hablando de los mismos que disponen un cuerpo de televisión desde el que vomitan mentiras e intoxican de manera permanente y constante".

Para cerrar su intervención, el máximo mandatario culé quiso enviar un mensaje de optimismo y resistencia a sus jugadores y empleados, reivindicando la recuperación de la entidad: "Volvemos a estar fuertes, dentro y fuera de los terrenos de juego".

Laporta concluyó prometiendo un futuro exitoso apoyado en el talento de la plantilla: "volveremos a tocar la gloria y esto será gracias a vosotros principalmente".

Tras recibir el aplauso de los asistentes, que cerraron filas con su presidente, Laporta confesó con franqueza su alivio tras soltar todo lo que llevaba dentro: "La verdad es que me he quedado a gusto".