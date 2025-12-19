La alineación probable del Real Madrid ante el Sevilla en la jornada 17 de La Liga

Cada partido es ya una final para Xabi Alonso después de que en los dos últimos meses el Real Madrid haya ganado cinco de los once partidos disputados -uno de ellos ante el Talavera, de Primera RFEF, en Copa del Rey-. El juego no acompaña y el tolosarra camino al filo del precipicio.

Salvó el 'match-ball' ante el Alavés en Mendizorroza y la victoria por la mínima ante el conjunto castellanomanchego no le permitió coger aire, más bien todo lo contrario. El nuevo examen que tiene por delante se llama 'Sevilla FC', aunque los hispalenses llegan en una dinámica muy irregular.

Tal y como sucedió ante el Manchester City, el Santiago Bernabéu dictará sentencia y el Real Madrid se agarra a Kylian Mbappé, que tiene en su mano igualar -e incluso superar- los 59 goles de Cristiano Ronaldo en 2013.

En portería estará Courtois. El belga viene de no jugar el miércoles en Copa del Rey ante el Talavera y ha podido descansar, por lo que el sábado será el guardián de la portería de un Real Madrid que necesita hacerse fuerte atrás para encontrar la regularidad en los resultados.

Por delante, Xabi Alonso deberá hacer de nuevo encaje de bolillos. Con Huijsen recuperado, el hispano-neerlandés estará en el eje de la zaga junto con Rüdiger, mientras que Asencio ocupará el lateral derecho. Fran García será titular en el carril izquierdo.

La alineación del Real Madrid ante el Sevilla.

En el centro del campo, Tchouaméni es intocable y estará acompañado por Arda Güler, que ya fue titular en Copa del Rey y cuajó unos grandes minutos ante el conjunto talaverano.

Unos metros por delante jugará Jude Bellingham. El inglés quiere reencontrarse consigo mismo después de unos últimos partidos algo dubitativos.

Arriba Xabi Alonso repetirá con el mismo tridente que le dio la victoria el pasado domingo ante el Alavés: Rodrygo partirá desde la banda derecha mientras que Vinicius lo hará desde la izquierda.

En punta estará Mbappé, quien está uno del récord de Cristiano en un año natural en el Real Madrid: los 59 que marcó en 2013. Eso sí, Mbappé, contra el Sevilla, disputará su encuentro 59 del curso; por los 50 en los que participó el luso.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham: Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Suazo o Oso; Mendy, Agoumé; Alexis Sánchez, Peque; e Isaac Romero.