Cuándo es el sorteo de octavos de la Copa del Rey 2025/26: equipos clasificados, bombos y dónde ver en TV y online

Los jugadores del Albacete celebran la victoria ante el Celta en dieciseisavos. EFE

Cada vez quedan menos equipos. En los dieciseisavos han caído colosos como el Villarreal y el Sevilla, además del Celta, Mallorca, Levante y Getafe. Además, Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid han pasado apuros para clasificarse a los octavos de final, aunque lo han conseguido.

Únicamente quedarán dieciséis equipos en pie, entre los cuales son cada vez menos los 'modestos' que pertenecen a otras divisiones que no son la Primera. Si bien hasta ahora el gran protagonista había sido el Ourense, de la Primera RFEF, Jauregizar se encargó de romper el sueño de un conjunto gallego que había eliminado a Oviedo y Girona.

Tras la victoria del Betis ante el Real Murcia en el último partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, hay diez equipos de Primera clasificados para los octavos. Barça, Athletic Club, Real Madrid y Atlético de Madrid, los clasificados para la Supercopa de España estarán en el sorteo.

Eibar 0-1 Elche

Deportivo de la Coruña 1-0 Mallorca

Eldense 1-2 Real Sociedad

Real Sporting 0-2 Valencia

Guadalajara 0-2 FC Barcelona

Cultural Leonesa 1-0 Levante

Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid

Racing 2-1 Villarreal

Huesca 2-4 Osasuna

Albacete 2 (3-0) 2 Celta

CF Talavera 2-3 Real Madrid

Alavés 1-0 Sevilla

Burgos 3-1 Getafe

Ourense 0-1 Athletic Club

Murcia 0-2 Betis

Mbappé y Gonzalo celebran un gol del Real Madrid frente al CF Talavera en la Copa del Rey. Susana Vera Reuters

El cuadro todavía no está completo. El Granada-Rayo Vallecano, único partido pendiente, se disputará el 6 de enero, después de que el Rayo tuviera compromiso europeo en la Conference League.

El ganador cerrará definitivamente el cuadro de clasificados. Si pasa el Granada, como miembro de Segunda se mediría obligatoriamente a un Primera.

Reglas del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey 2025/26

Como en las rondas previas, hay que tener en cuenta unas bases de cara al sorteo de los octavos de final. La más importante es que los equipos modestos siempre se medirán al equipo de mayor categoría, disputándose la eliminatoria a partido único y en campo del pequeño.

En caso de empate, el partido pasará por prórroga y penaltis hasta su desenlace. Si dos equipos de la misma categoría se enfrentan, el local será el conjunto cuya bola salga primero en el sorteo.

Cuáles son los bombos de octavos de final de la Copa del Rey 2025/26

Tras lo anteriormente explicado, el sorteo de los octavos de la Copa del Rey estará compuesto por cuatro bombos. Uno por cada categoría representada en la ronda eliminatoria. La diferencia respecto a los dieciseisavos es que todos los equipos de Primera van al mismo bombo, sin separar a los participantes de la Supercopa de España.

Bombo A (Primera División): Athletic, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Betis, Alavés, Osasuna, Elche, Valencia y Real Sociedad.

Bombo B (Segunda División): Deportivo de la Coruña, Cultural Leonesa, Racing, Albacete y Burgos.

Cuándo se disputan los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26

Octavos de final: 13, 14 y 15 de enero

Cuartos de final: 3, 4 y 5 de febrero

Ida de semifinales: 25 y 26 de febrero

Vuelta de semifinales: 1 y 2 de abril

Final: 25 de abril

Cuándo es el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 y dónde se puede ver por TV y online

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 se celebrará este miércoles 7 de enero, a partir de las 13:00 hora peninsular.

Se podrá seguir en directo y gratis vía online, a través de los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y de RTVE Play, y por televisión, a través de Teledeporte y #Vamos de Movistar Plus+.