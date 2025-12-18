El Real Madrid femenino jugará contra el París FC en el playoff de la Champions y se podría cruzar con el Barça en cuartos

El Real Madrid se enfrentará al París FC y el Atlético de Madrid al Manchester United en los 'play-offs' de la Champions femenina, según el sorteo celebrado este jueves en la sede la UEFA en Nyon (Suiza), que deparó también un posible duelo entre el cuadro blanco y el Barcelona en los cuartos de final.

La eliminatoria se disputará los días 11-12 y 18-19 de febrero y los ganadores se unirán en cuartos de final a Barcelona, Lyon, Chelsea y Bayern Múnich, los cuatro primeros clasificados de la fase de liga.

El Real Madrid, séptimo clasificado de dicha fase con tres victorias, dos empates y una derrota, tendrá el factor campo a favor en el partido de vuelta y el Atlético de Madrid, undécimo tras ganar dos encuentros, igualar uno y caer en tres, jugará la ida en casa.

El conjunto blanco, que aún no ha logrado ganar al cuadro parisino en los diversos enfrentamientos estos últimos años, empató con el París en la tercera jornada (1-1) en la primera jornada, partido que equilibró en la prolongación con una diana de la escocesa Caroline Weir.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid también se vio con el United en la segunda jornada en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, partido en el que el cuadro inglés venció por 0-1 con una diana de la sueca Fridolina Rolfo.

Los cruces

El sorteo deparó que el ganador de la eliminatoria entre el París y el Real Madrid se enfrente al Barcelona, primero de la fase de liga, en los cuartos de final, por lo que podría darse otro 'clásico' continental. El cuadro azulgrana jugará la vuelta como local.

Asimismo, por la misma mitad del cuadro, si el Atlético de Madrid elimina al Manchester United se enfrentaría al Bayern Múnich, con el que el cuadro rojiblanco empató a dos en la quinta jornada con un gol al final de la internacional española Fiamma Benítez.

🇳🇴 The road to Oslo 2026 🏆



Who is going all the way to the final? 🔮#UWCL || #UWCLdraw pic.twitter.com/tj5xJkdc0t — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) December 18, 2025

El Arsenal, vigente campeón de la Liga de Campeones tras ganar en la final de Lisboa al Barcelona, se enfrentará al Leuven belga y de ganar se encontrará con el Chelsea, vigente campeón de la Liga inglesa, en un gran derbi londinense.

El Olympique Lyon, club más laureado del torneo y que concluyó en la segunda posición en la liguilla, se enfrentará en cuartos al ganador del duelo Wolfsburgo-Juventus.