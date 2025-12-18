España y Argentina disputarán la Finalissima en Qatar: el partido ya es oficial tras meses de incertidumbre

España y Argentina, los últimos campeones de la Eurocopa y de la Copa América

La Finalissima entre España y Argentina ya es oficial. El partido que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica se disputará el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, el mismo escenario que acogió la final del Mundial hace tres años.

Qatar aprovechó el marco de la celebración de su día nacional, el 18 de diciembre, para hacer el anuncio a bombo y platillo, convirtiendo esta semana en el momento elegido para situar el duelo en el centro de la atención mediática global.

Este enfrentamiento representa un encuentro entre dos potencias que han ejercido un dominio casi absoluto sobre sus respectivos continentes. España, con su filosofía de juego basada en el control y la posesión, se medirá ante Argentina, abanderada de una versión más dinámica y ofensiva del fútbol sudamericano.

El choque de estilos promete ser uno de los atractivos principales de un encuentro que, aunque casi un amistoso en apariencia, llevará implícita la gloria de representar la excelencia continental.

El evento que ahora ve la luz ha requerido un largo proceso de negociaciones que se extendió más de lo inicialmente previsto. Durante meses, RFEF, UEFA y CONMEBOL habían permanecido alineadas en torno a este proyecto, un acuerdo raramente fácil de conseguir en el fútbol internacional.

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se había mantenido al margen, ralentizando un proceso que debería haber resultado expeditivo. Las raíces de esta demora no resultaban triviales ni ajenas a circunstancias que trascendían el ámbito deportivo puro.

Problemas de índole administrativa aquejaban a la institución argentina, incluyendo una investigación judicial que generaba incertidumbre jurídica. Además, divisiones internas entre los responsables técnicos y la dirección ejecutiva de la federación complicaban la toma de decisiones.

Scaloni celebrando tras ganar la Copa América AFA

Estas complejidades emergieron precisamente cuando menos convenía, en un momento en el que otros organismos internacionales aguardaban el pronunciamiento definitivo para proceder con el anuncio.

Con el consentimiento de la AFA finalmente comunicado en las últimas horas, esa tensión subyacente desaparece. El pronunciamiento argentino desbloquea definitivamente un proyecto que había permanecido en suspenso, abriendo la puerta al anuncio oficial que la RFEF esperaba concretar sin demoras adicionales.

Dos amistosos en Doha

Más allá de la Finalissima, el anuncio conjunto incluye dos compromisos amistosos adicionales en Doha durante ese mismo paréntesis de competiciones internacionales. Los argentinos se enfrentarán a los anfitriones qataríes, mientras que España, bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente, medirá sus fuerzas ante Egipto.

Estos encuentros, aunque revisten menor estatus que la Finalissima, forman parte de un itinerario integral que consolida a Doha como epicentro del fútbol internacional durante esa jornada.

Con el visto bueno argentino finalmente asegurado, el fútbol mundial está listo para presenciar un espectáculo diseñado para celebrar la excelencia continental en su máxima expresión.

El 27 de marzo en Doha promete ser una cita ineludible para quienes deseen ver el choque entre dos filosofías de juego que han dominado sus respectivos continentes durante los últimos años.