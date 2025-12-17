El PSG gana la primera Copa Intercontinental de su historia en la tanda de penaltis ante un combativo Flamengo

Safonov se vistió de héroe en el partido después de parar hasta cuatro penas máximas y dar así la victoria al vigente campeón de Europa.

No hay quien frene al PSG de Luis Enrique. Después de haber ganado la primera Champions de su historia, Qatar ha sido testigo de la victoria ante el Flamengo en la final de la Copa Intercontinental [Narración y estadísticas del partido].

Un triunfo que se cerró en la tanda de penaltis y que tuvo como héroe inesperado a Matvéi Safónov. El portero ruso del conjunto parisino detuvo hasta cuatro lanzamientos en la tanda de penaltis.

