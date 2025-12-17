La fe de Ourense no se apaga tras tumbar a dos Primeras: "Es la recompensa a todo ese esfuerzo que no siempre se ve"

El estadio de O Couto albergará esta noche una cita histórica en los octavos de final de la Copa del Rey. El Ourense CF recibe al Athletic Club en un partido que reunirá a 6.000 aficionados, un auténtico lleno que recuerda a la temporada pasada cuando el Valencia llegó para acabar con el sueño del conjunto gallego.

En la ciudad tienen motivos para soñar y dar la campanada... otra vez. El Ourense es el único equipo de Primera RFEF que ha llegado a la ronda de dieciseisavos tras eliminar a dos 'Primeras': el Oviedo y el Girona.

Adrián Pérez, defensa del conjunto gallego, ha atendido a EL ESPAÑOL en la previa del partido ante el Athletic Club, un encuentro en el que esperan volver a dar la campanada y consagrarse como el matagigantes de esta edición de la Copa del Rey.

¿Qué ha supuesto para vosotros eliminar a dos 'Primeras como el Oviedo y el Girona?

Ha sido algo muy especial para el grupo. Eliminar a dos equipos de Primera División demuestra que, cuando estamos concentrados y creemos en lo que hacemos, podemos competir contra cualquiera. Nos ha dado mucha confianza y también visibilidad al trabajo que llevamos haciendo desde hace tiempo.

Os enfrentáis al Athletic Club, ¿fue una decepción el día del sorteo que no salieran las bolas de Barça, Real Madrid o Atlético?

No lo viví como una decepción. Al final, el Athletic es un histórico, con muchísima tradición en la Copa del Rey y una identidad muy clara. Jugar contra ellos en nuestro estadio es un premio enorme y una oportunidad brutal para seguir creciendo y disfrutando.

¿Compartes las declaraciones del alcalde Gonzalo Pérez Jácome? ¿Consideras que echa leña al fuego en la previa del partido?

Cada uno es libre de expresar su opinión. Nosotros, como jugadores, estamos centrados solo en el partido, en competir y en representar bien al club. Todo lo que sea ruido externo no nos afecta, lo importante está dentro del campo.

Los jugadores del Ourense celebran uno de los goles en el empate ante el Barakaldo.

¿Cuál es la gran fortaleza del Ourense CF para soñar con otra machada?

Sin duda, el grupo y la mentalidad. Somos un equipo muy unido, solidario en el esfuerzo y con las ideas muy claras. Además, cuando jugamos en casa, con nuestra gente, nos hacemos muy fuertes.

¿Os pueden beneficiar los altibajos del Athletic esta temporada?

El Athletic sigue siendo un equipazo, con jugadores de muchísimo nivel. Nosotros no pensamos en sus altibajos, sino en hacer nuestro partido, competir cada acción y aprovechar nuestras opciones cuando las tengamos.

¿De qué forma habéis preparado un partido tan importante como el del jueves?

Con mucha seriedad. Hemos analizado sus puntos fuertes y también dónde podemos hacerles daño. La clave ha sido prepararlo como cualquier otro partido, pero con un punto extra de concentración y ambición.

¿Seréis fieles a vuestra filosofía o cambiaréis para hacer daño al Athletic?

La idea es ser fieles a lo que somos. Evidentemente, hay matices según el rival, pero no vamos a renunciar a nuestra identidad. Creemos que siendo nosotros mismos es como más daño podemos hacer.

La bufanda conmemorativa para el partido.

Al estar en Primera RFEF, con lo que eso conlleva de compaginar trabajo y fútbol, ¿hacéis muchos sacrificios en vuestro día a día?

Sí, muchos, pero como cualquier persona trabajadora que lucha por superarse día a día. No es fácil compaginar entrenamientos, viajes y vida personal, pero lo hacemos porque amamos el fútbol. Estos partidos son una recompensa a todo ese esfuerzo que no siempre se ve.

La última. Si elimináis también al Athletic, ¿con quién te gustaría jugar en octavos?

Sinceramente, cualquiera. Llegados a ese punto, sería un sueño seguir avanzando. Si toca uno grande, genial; y si no, también. Lo importante es seguir disfrutando de esta Copa y haciendo historia.