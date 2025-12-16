Se retrasa media hora el inicio del Guadalajara - Barça de Copa del Rey por problemas en los accesos al estadio

El inicio del partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Guadalajara y el FC Barcelona se ha retrasado media hora como consecuencia de las dificultades de los aficionados para acceder al estadio.

Al parecer, por motivos de seguridad en una de las gradas supletorias instaladas en el Pedro Escartín se ha demorado la apertura de las puertas del estadio dejando a todos los hinchas en las inmediaciones.

De esta manera, el choque no comenzará a lasa 21:00 como estaba previsto sino a las 21:30. Y es que desde una hora antes del encuentro las puertas se han abierto y se ha procedido a la entrada de la gente.

Los aficionados empiezan a entrar al estadio.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.