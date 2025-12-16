Dembélé y Aitana ganan el The Best y completan la doble corona tres meses después de conquistar el Balón de Oro

No hubo sorpresas. Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí reinaron en Qatar y se llevaron el premio The Best al mejor jugador del año de la FIFA. Un galardón que les sirvió para completar la doble corona apenas unos meses después de lograr también el Balón de Oro.

No cabe duda que tanto el jugador del PSG como la futbolista del FC Barcelona fueron los mejores de la temporada 24-25 y recibieron de nuevo el reconocimiento por parte del máximo organismo del fútbol mundial.

Dembélé firmó la mejor campaña de su carrera con 35 goles y 14 asistencias en 53 partidos. Es decir, generó prácticamente un tanto por encuentro. Ganó la Ligue 1 y la Copa de Francia con el PSG y fue capital para la consecución de la primera Champions de la historia del conjunto parisino. Además, llegó a la final del Mundial de Clubes.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

"Gracias a mis compañeros que han permitido esto y a todos los que me han votado como el mejor jugador", apuntó Dembélé para poner punto final a una gala que apenas duró media hora.

Tras él, finalizaron Lamine Yamal y Kylian Mbappé. El extremo catalán sigue dando pasos en su carrera y con apenas 18 años ya está presente en la conversación por ganar todos los premios. Por su parte, el francés ya se ha convertido en el líder total del Real Madrid y es ahora mismo el máximo candidato a copar todos los premios el año que viene.

Sabor español

Por su parte, Aitana Bonmatí logró su tercer galardón consecutivo y el quinto de forma seguida para el fútbol español y el FC Barcelona. La futbolista azulgrana brilló a nivel individual ganando los tres títulos nacionales y guió a su equipo hasta la final de la Women's Champions League y a la Selección a la final de la Eurocopa.

La azulgrana, lesionada de gravedad hace apenas unas semanas, no pudo acudir a la gala y recogió el premio en muletas. "Gracias a todos, votado por entrenadores, jugadores y fans, es un honor recibir este premio de nuevo", dijo.

#TheBest FIFA Women's 11 in 2025. ✨ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

Pero Aitana no fue la única española en ganar un premio. Luis Enrique fue elegido mejor entrenador del año tras su triplete con el PSG y hasta 9 futbolistas formaron parte de los mejores onces del año. Dos en el masculino, Pedri y Lamine, y siete en el femenino: Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Patricia Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey y Alexia Putellas