La alineación probable del Real Madrid contra el Talavera en los dieciseisavos de la Copa del Rey

Después de una sufrida victoria frente al Alavés, el Real Madrid pone el foco en su estreno en la Copa del Rey frente al Talavera. Un duelo en el que los de Xabi Alonso son claros favoritos, pero donde no deberán confiarse si no quieren sufrir un revés definitivo al proyecto del entrenador vasco.

Alonso podrá recuperar a algún jugador, pero sigue teniendo muchas bajas que le obligarán a poner de inicio a alguno de los teóricos titulares del equipo. Eso sí, pondrá en liza un once de garantías que debería superar la prueba ante el conjunto de Primera RFEF.

En la portería estará Lunin. El ucraniano tan solo ha jugado un encuentro esta temporada, el de Champions ante Olympiacos donde encajó tres goles. El '13' siempre es un seguro de vida y será en la Copa del Rey donde tenga la oportunidad de brillar.

En la línea defensiva, formada por cuatro hombres, el canterano David Jiménez podría ser titular para dar descanso a Fede Valverde. En el perfil zurdo está la incógnita entre Fran García y Carreras. El segundo no podrá jugar ante el Sevilla por sanción por lo que su presencia en Copa gana enteros para que Fran descanse y sea titular el sábado.

En el eje de la zaga no hay demasiadas opciones. Aparece el canterano Joan Martínez, pero lo lógico es que Huijsen gane ritmo de juego y forme junto a Asencio la pareja de centrales. Son los únicos disponibles ya que se prevé descanso para un Rüdiger que no entrenó con sus compañeros el martes.

Pocas alternativas existen también en el centro del campo. Ceballos es duda por enfermedad y todo apunta a que Thiago Pitarch volverá a tener minutos con el primer equipo. A su lado estará Tchouaméni y unos metros por delante jugará Arda Güler. El turco ha sido dosificado en las últimas semanas y la falta de efectivos puede hacerle jugar de titular.

Arriba hay más dudas. Mbappé y Vinicius no jugarán de inicio. Posiblemente el francés se quede incluso fuera de la convocatoria. Tampoco está Brahim que ya se ha ido con Marruecos a jugar la Copa África.

Quedan entonces cuatro opciones y tres puestos disponibles. Rodrygo es un fijo en la banda izquierda. El brasileño encadena dos partidos consecutivos marcando gol y quiere seguir cogiendo confianza después de unos meses muy complicados. En punta jugará un Gonzalo con ganas de reivindicarse.

La duda llega en el extremo derecho. Si Mastantuono está recuperado jugará titular, pero es cierto que encadena ya muchos encuentros sin saltar al césped. La otra opción es Endrick. El brasileño, que tiene prácticamente cerrada su salida al Lyon en enero, apenas está contando para Alonso y se antoja complicado que salga titular.

Alineación probable del Real Madrid: Lunin; Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Thiago Pitarch, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Gonzalo y Rodrygo.