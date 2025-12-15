El Madrid clama por los árbitros tras otra jornada de sospechas: del penalti a Vinicius al gol anulado a Osasuna ante el Barça

El penalti no pitado a Vinicius y el gol anulado a Osasuna

El fin de semana futbolístico vuelve a dejar una profunda indignación en el Real Madrid. Lo que desde el club blanco ven como una doble vara de medir es otra jornada el centro del debate tras dos actuaciones arbitrales decisivas en menos de 24 horas.

El Madrid, inmerso en un momento de tensión, considera que las decisiones tomadas en el Camp Nou y en Mendizorroza no son hechos aislados, sino parte de una tendencia que está desvirtuando la competición.

El último capítulo de este enfado se vivió el domingo en Vitoria. Con el partido agonizando y un ajustado 1-2 en el marcador, Vinicius Jr. fue derribado en el área tras una entrada de Nahuel Tenaglia. La imagen pareció elocuente: el defensor argentino trabó la carrera del brasileño, impidiéndole continuar.

Sin embargo, el colegiado Víctor García Verdura ordenó seguir y, para sorpresa de Xabi Alonso y su banquillo, el VAR mantuvo un silencio sepulcral.

La frustración del '7' madridista fue total. Al ser sustituido, las cámaras captaron su sentencia, repetida con amargura ante el cuerpo técnico: "Es muy claro y no lo pita porque soy yo". Una frase que resume el sentir de un vestuario que no entiende por qué acciones similares tienen desenlaces opuestos cuando el protagonista viste de blanco.

La polémica en el Camp Nou

Pero el incendio ya venía avivado desde el sábado. En el Camp Nou, el Barcelona superó a Osasuna (2-0), pero el partido quedó marcado por una decisión en el minuto 85 que pudo cambiarlo todo.

Con 1-0 en el luminoso, el árbitro Cordero Vega anuló el gol del empate rojillo, obra de Jorge Herrando, al señalar una falta previa de Alejandro Catena sobre el portero azulgrana, Joan García.

Desde varios sectores se denuncia que la secuencia fue justamente la contraria. Las repeticiones mostraron cómo Eric García, central culé, empujaba previamente a Catena por la espalda. Ese impacto fue lo que provocó que el jugador de Osasuna se desequilibrara y cayera involuntariamente sobre el meta local, dejando el balón suelto para el gol.

Es decir, la acción debía ser gol legal que debió subir al marcador o, en su defecto, ser sancionada como penalti a favor de los navarros por el empujón inicial de Eric.

Para el madridismo, la comparativa es letal: en Barcelona, el VAR (dirigido por Del Cerro Grande) omitió un contacto de Eric que benefició al líder, anulando un gol que habría supuesto el 1-1; en Vitoria, se ignoró un contacto sobre Vinicius que pudo sentenciar el encuentro mucho antes.

Xabi Alonso, habitualmente comedido, no pudo ocultar su ironía en sala de prensa: "¿Qué no me sorprende? Que no vayan al VAR. Me has entendido".

El Real Madrid siente que, jornada tras jornada, debe luchar no solo contra sus rivales, sino contra un criterio arbitral que perciben, como mínimo, sospechoso.

Entre el escándalo del gol anulado a Osasuna y el penalti negado a su estrella, la brecha en LaLiga se mantiene, pero la desconfianza hacia el estamento arbitral ha alcanzado un nuevo punto de no retorno.