La antítesis del Barça en las dos áreas: el 8º más goleado y un liderato sostenido con el mejor ataque de la última década

Existe una máxima en el fútbol que habla de dominar las áreas para lograr títulos. Pero este Barça de Flick está empeñado en llegar al mismo destino utilizando un camino menos canónico al habitual.

Y es que el conjunto azulgrana está mostrando dos caras radicalmente opuestas en las dos áreas del campo. En la propia es un mar de dudas constantes, pero en la contraria es la mayor amenaza de La Liga y la segunda de todo el fútbol europeo por detrás del Bayern de Múnich.

El Barça está acostumbrado a jugar a la ruleta rusa. O eso es lo que parece desde fuera. Su arsenal ofensivo es tal que se puede permitir el 'lujo' de encajar muchos goles. Domina en el golpe a golpe, se siente cómodo en él y de momento le está dando resultados.

Los azulgranas atraviesan su mejor momento de la temporada. Encadenan siete triunfos consecutivos en La Liga y se han aprovechado de la crisis del Real Madrid para dar un golpe de autoridad y convertir una desventaja de cinco puntos en una renta de cuatro. Y todo ello en apenas un mes y medio.

Los problemas en defensa

Al Barça hay que analizarlo en dos partes. La primera, la que provoca quebraderos de cabeza en Flick, es la defensa. Y es que los datos son muy alarmantes. Han encajado 20 goles en 17 partidos siendo uno de los peores equipos del campeonato en esa faceta.

De hecho, tan solo ocho equipos han encajado más tantos que ellos a estas alturas de temporada. Algo que sorprende teniendo en cuenta que hablamos del líder en solitario.

El Real Madrid, su máximo rival, ha encajado cuatro menos (16), los mismos que el Atlético de Madrid. El Villarreal es líder indiscutible con tan solo 13 goles en contra (aunque cuenta con dos partidos menos que los de Flick).

Los azulgranas han dejado la puerta a cero cinco veces en 17 encuentros y en tres ocasiones han encajado dos o más goles (Levante, Celta y Betis).

Explicar esto es sencillo. El Barça arriesga mucho dejando la línea defensiva adelantada y este curso no está logrando tirar del todo bien la línea del fuera de juego. Le están pillando el truco y no existen partidos donde los rivales no tengan al menos un mano a mano frente al guardameta culé.

Segundo de Europa

El año pasado, a estas alturas de temporada, el Barça había encajado tan solo un gol menos pero estaba situado tercero en Liga a cinco puntos del Real Madrid. La diferencia radica en el gran poder ofensivo que están mostrando este curso. Y eso que Raphinha, su mayor artillero el curso pasado, ha estado ausente muchas jornadas.

El Barça suma ya 49 goles en La Liga. Son 15 más que el Real Madrid y únicamente el Bayern de Múnich ha marcado más en las cinco grandes ligas (51). Nadie más. Por dar más contexto, el Arsenal suma 30 y el Manchester City 38. La diferencia es abismal.

JUGADOR GOLES Ferran Torres 11 Lewandowski 8 Raphinha 6 Lamine 6 Dani Olmo 4 Fermín López 4 Rashford 2 Pedri 2 Araujo 2 Bardghji 1 Eric García 1 Koundé 1

Seis al Celta, cinco al Betis y cuatro al Athletic y Celta han sido las mayores goleadas del equipo de Flick. Ha marcado más de un gol en 15 de sus 17 compromisos ligueros, haciendo más llevadero el problema con la defensa.

Esos 49 goles se han repartido entre 12 futbolistas. Ferran Lidera la lista con 11 goles y le siguen Lewandowski con 8, y Lamine y Raphinha con 6. Después llega el turno de los centrocampistas y de tres defensas que se han sumado a la causa.

Estos guarismos son los mejores que ha firmado el Barça en la última década. Desde la temporada 2012-2013 no llegaba con tanto goles a favor tras 17 partidos jugados. Aquel curso alcanzó los 57. Números de otra época. La de Leo Messi.

El año pasado fueron 45, el anterior 31, en la 22-23 37 y en la 21-22 firmaron el peor registro con tan solo 26 goles anotados. Además, la de este año es la quinta mejor marca de todo el Siglo XXI para el Barça.