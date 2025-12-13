Xabi Alonso se muestra cauto ante el partido que decidirá su futuro: "Llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada"

Xabi Alonso atiende a los medios en la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés. EFE

No le cambia el gesto a Xabi Alonso en las ruedas de prensa a pesar de la situación que atraviesa el Real Madrid. El tolosarra se mostró tranquilo y confiado en el partido del que depende su futuro en el banquillo.

En Mendizorroza, el Alavés dictará sentencia. No obstante, cada partido se antoja como un match-ball para Xabi Alonso y el crédito ya se le ha acabado a tenor de haber sumado únicamente dos victorias en los últimos ocho partidos.

La dificultad del domingo es máxima ya que afronta el encuentro con, al menos, ocho bajas. La buena noticia para el equipo es el regreso de Kylian Mbappé, quien "está listo para jugar", reconoció el tolosarra.

Visita al Alavés

A pesar de las bajas, tenemos fortalezas suficientes y mañana saldrán once jugadores del Madrid al campo a darlo todo. Estoy seguro de que habrá compromiso y ganas. Es un partido importante.

Estado de Mbappé

Recuperamos a Kylian, está bien para jugar y mañana veremos. Es una buena noticia.

Ruido en torno a su futuro

Para mí lo más importante es el equipo y el club. Mañana es importante por el partido que es y queremos cambiar la dinámica. Eso es lo que nos jugamos mañana.

Xabi Alonso habla con Vinicius en el último entrenamiento antes del partido ante el Alavés. EFE

¿Se puede celebrar una derrota?

No, pero sí que hicimos muchas cosas bien. Hay cosas positivas. Ya pasó, pero tenemos cosas positivas que vamos a necesitar a futuro. Y el futuro cercanísimo es mañana.

¿Ha echado en falta un líder?

Estamos todos los días juntos en el vestuario. Vivimos momentos buenos y no tan buenos. Pensamos también que podemos crecer si pasamos estos momentos difíciles y revertimos esa dinámica.

Quizá en el futuro miremos atrás y digamos qué mal lo hemos pasado, pero aquí estamos. Karim (Benzema) tiene ese bagaje. Tenemos gente con experiencia.

La idea entre pasado y presente

Llevo muchos años en el fútbol. No me sorprende nada de lo que puede suceder. Son cosas normales, cosas que han sucedido, cosas que pasarán en el futuro.

Hay que afrontarlas con la responsabilidad del cargo y de lo que representamos. A partir de ahí toca trabajar para revertir la situación. No es algo que me sorprenda demasiado.

Bajas y sanciones

No hay ninguna otra baja respecto al City, pero tenemos tres sancionados y es parte del juego. Completamos con jugadores del Castilla; siempre que suben dan calidad al entrenamiento y mañana vamos con los que están bien y con los que nos ayudan.

Relación con el vestuario

Siempre he sentido que hemos tenido buena relación y peleamos siempre por el objetivo común. El otro día no ganamos, pero no había ningún reproche. De cara a mañana necesitamos ese objetivo común por el que estamos aquí.

Exigencia

Llevo muchos años entrenando. En el fútbol español seguro que en el pasado ha habido muchos ceses a estas alturas. Creo que en lo que llevamos de temporada se han cesado a dos entrenadores en Liga.

Mi impresión es que el fútbol es exigente y seguro que en otras épocas ha habido más ceses. Ahí os dejo el trabajo; yo tengo mucho ahora (se ríe) y no me voy a poner más extra.

Arbeloa

Álvaro, en un futuro, podrá ser entrenador del Real Madrid. Está haciendo las cosas muy bien.