El fútbol suele asociarse a coches de lujo, excesos y una vida resuelta, pero la realidad de la mayoría de los profesionales es muy distinta. Carlos Carbonell Gil, conocido en los estadios como 'Tropi', es la excepción que confirma la regla.

Este centrocampista valenciano, que llegó a debutar en Primera División y competiciones europeas, ha decidido retirarse joven, pero no con las manos vacías, sino con una cartera de inversiones inmobiliarias que le aseguran libertad financiera.

Tras anunciar su retirada en 2025 debido a las lesiones, Tropi ha cambiado el balón por las finanzas, convirtiéndose en un referente de educación financiera para deportistas en redes sociales.

La educación financiera

Las estadísticas son demoledoras: un alto porcentaje de futbolistas profesionales terminan en bancarrota pocos años después de su retiro. La falta de planificación y el tren de vida insostenible son las causas principales. Aquí es donde el caso de Tropi se vuelve un caso diferente lejos del derroche y el lujo.

Lejos de los focos de las superestrellas mundiales, Tropi representa a la clase media del fútbol profesional: jugadores con buenos sueldos, pero no vitalicios. A través de su cuenta de TikTok, que acumula miles de visitas, el exjugador explica con una transparencia brutal cómo gestionó su patrimonio mientras estaba en activo.

En uno de sus vídeos más virales, rompe el silencio sobre los salarios en categorías como Segunda División o Primera RFEF: "Fui futbolista y jugué en el Atlético de Madrid (en la cantera), Valencia, Recreativo de Huelva y Alcorcón, pero no tuve un sueldo millonario".

Nueve pisos en un año

La clave del éxito de Tropi no fue ganar millones de euros, sino saber qué hacer con el dinero que entraba en su cuenta cada mes. Mientras muchos compañeros de profesión elevaban su nivel de vida al ritmo de sus contratos, él optó por la austeridad inteligente y el interés compuesto.

Su testimonio en redes lo atestigua: "Desde los 19 años hasta los 30 tuve sueldos de entre 40.000 hasta 150.000 euros, y tenía dos opciones: gastarlo en coches, fiestas o cosas innecesarias, o bien invertir en inmuebles".

Muchos creen que en el fútbol te haces rico por lo que cobras, pero la realidad es otra: la diferencia está en cómo inviertes lo que ganas. He visto a jugadores ganar fortunas y perderlo todo… Y a otros, con sueldos normales, construir libertad gracias a la inversión inmobiliaria. Yo elegí invertir y hoy mis propiedades trabajan para mí. Si tú también quieres aprender a usar tu dinero para crear estabilidad y rentas, este perfil es para ti. 🏠 Invierte con cabeza. Construye patrimonio. Vive con libertad.

El resultado de esa disciplina es lo que hoy le permite vivir tranquilo tras colgar las botas prematuramente. Según relata el propio exfutbolista, su agresiva estrategia de inversión le permitió acumular un patrimonio significativo en tiempo récord: "En menos de un año me compré nueve pisos".

Una promesa de Paterna

Futbolísticamente, Tropi se formó en la prestigiosa cantera del Valencia CF. Era un mediocentro organizador con gran visión de juego y capacidad táctica, y su calidad le llevó a la élite muy joven.

Debutó en Primera División con el primer equipo che en un partido contra el Elche CF disputado en el año 2015. Además, llegó a disputar la UEFA Europa League, un hito al alcance de muy pocos canteranos.

Muchos creen que para invertir en inmuebles hace falta ser millonario… pero la realidad es que se necesita mentalidad, estrategia y conocimiento, no una fortuna. Durante mi etapa como futbolista, aprendí que el dinero que entra rápido también puede irse igual de rápido. Por eso decidí invertirlo en activos reales: propiedades que hoy generan ingresos todos los meses. 🏠 Si tú también quieres entender cómo funciona la inversión inmobiliaria y construir libertad financiera, sígueme.

Tras su etapa en Mestalla, Tropi forjó una carrera sólida en la categoría de plata y bronce del fútbol español. Fue una pieza clave en la AD Alcorcón en Segunda División y defendió los escudos de clubes como el Recreativo de Huelva, el UCAM Murcia, el Atlético Baleares y Unionistas de Salamanca.

Su última etapa fue en el Águilas FC, donde una lesión de rodilla aceleró una decisión que, gracias a sus inversiones, no ha sido traumática, el paso del césped a la oficina.