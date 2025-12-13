La reacción del Barça bajo el sello de Hansi Flick: rotaciones y remontadas para repetir la fórmula de la temporada pasada

Hansi Flick celebra el gol de Ferran Torres en la victoria ante el Atlético de Madrid. Reuters

El punto de inflexión no llegó tras la derrota ante el Real Madrid a finales de octubre, sino tras la victoria ante el Alavés. Desde el inicio de la temporada Flick reclamaba actitud a sus jugadores y aunque éstos tardaron en captar el mensaje, una vez que lo han hecho ya no hay quién les pare

Siete victorias de los últimos nueve partidos (seis de ellas en Liga), y es que el alemán ha dado con la tecla a los problemas del equipo. Tal y como hizo la temporada pasada, el de Heidelberg está moviendo las piezas a su antojo y en cada once hay alguna novedad.

En el Barça se ha vuelto a recurrir a las rotaciones y son muchas las opciones que tiene Flick con los teóricos suplentes metiendo presión. Es el caso de Bardghji, Rashford, Ferran Torres, Fermín López y Gerard Martín.

El Barça afronta un final de año difícil: Osasuna en casa, Guadalajara en Copa a domicilio y Villarreal, la 'traca' para cerrar 2025, también lejos del Spotify Camp Nou. Por lo que el cuerpo técnico del Barça se va a ver obligado a repartir minutos dentro de la plantilla.

El alemán ha conseguido algo que parecía complicado hace apenas un par de meses: recuperar la confianza del grupo y generar competencia interna en prácticamente todas las posiciones.

El mensaje de Flick ha calado hondo en el vestuario, basado en una premisa clara: nadie tiene el puesto asegurado. Esta fórmula, que combina meritocracia y gestión del grupo, ha devuelto al equipo la chispa y la intensidad que habían desaparecido en las primeras jornadas.

Ferran Torres celebra un gol con Balde. EFE

El cuerpo técnico insiste en la importancia de la presión alta, la circulación rápida y la movilidad entre líneas. El alemán ha logrado que jugadores como Ferran Torres y Rashford, a menudo señalados por su irregularidad, recuperen confianza y sean decisivos desde el banquillo.

En los entrenamientos, el nivel competitivo se ha disparado, y es que desde la llegada del alemán al banquillo cada sesión es un examen, y el técnico no duda en dejar fuera a quien no esté al cien por cien. "Lo que se ve en los partidos es el reflejo del trabajo diario", repite en la Ciutat Esportiva.

Un sistema que funciona

Uno de los grandes aciertos del entrenador ha sido dar más protagonismo a los jóvenes y gestionar con inteligencia los minutos de los veteranos.

Lewandowski, por ejemplo, ha asumido un rol más de mentor que de referente absoluto, mientras que futbolistas como Fermín López, Gerard Martín o Eric García se están convirtiendo en piezas clave.

En cuanto al estilo, Flick no ha traicionado la esencia azulgrana, pero sí la ha modernizado. El equipo combina la posesión con transiciones más veloces, y utiliza las bandas con una agresividad que recuerda a sus mejores años en el Bayern.

El resultado es un Barça más vertical, más contundente y, sobre todo, más creíble. Las remontadas frente a rivales complicados no son casualidad, sino el fruto de un proyecto que ha recuperado la fe en sí mismo.

El gen de las remontadas

Desde la llegada de Hansi Flick al Barça en julio de 2024, el conjunto azulgrana acumula ya 16 remontadas en partidos oficiales -nueve en la pasada campaña y siete en la actual, que aún no ha alcanzado su ecuador-.

Una cifra muy elevada que refleja el cambio de mentalidad que el técnico alemán ha logrado insuflar en un vestuario que, cuando él aterrizó, estaba desanimado y falto de confianza. Algunos jugadores incluso tenían una percepción peor de su propio nivel.

Hansi Flick observa a Lamine Yamal. Reuters

Flick les devolvió la autoestima, y el grupo asumió su mensaje hasta el punto de sentirse ahora capaz de cualquier reto.

Las remontadas de esta temporada están siendo determinantes ya no solo para que el Barça lidere la clasificación de La Liga cinco puntos por encima del Real Madrid, sino también para salir de su crisis de resultados.

En la segunda jornada, el Barça ya dio la vuelta a un 2-0 adverso en el Ciutat de Valencia ante el Levante. Más tarde tuvo que arremangarse en Oviedo y ante la Real Sociedad. Y en los últimos diez días el equipo ha vuelto a intimidar a sus rivales con cuatro remontadas consecutivas: Alavés (3-1), Atlético (3-1), Betis (3-5) y Eintracht (2-1).

El retorno de futbolistas con personalidad, como Raphinha, o con talento diferencial, como Pedri, también ha contribuido a que la palabra "comeback" (remontada) haya vuelto a aparecer en las ruedas de prensa.