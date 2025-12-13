Raphinha desatasca al Barça ante Osasuna y aumenta la ventaja de los culés en el liderato de La Liga

El brasileño firmó un doblete definitivo ante un rival muy defensivo y aleja a los catalanes ya a siete puntos del Real Madrid.

Barcelona

Osasuna

El Barça ha encontrado esta temporada en Raphinha un as en la manga al que recurrir cuando las cosas se complican. Incluso en su partido más gris el brasileño fue capaz de decidir un partido ante Osasuna que se iba atascando cada vez más con el paso de los minutos. [Así vivimos la victoria del Barça ante Osasuna]

Los culés solventaron con más apuros de lo esperado lo que parecía un puro trámite gracias al doblete de Raphinha. El planteamiento ultradefensivo de los navarros estuvo a punto de 'rascar' premio en el Camp Nou, pero los de Lisci se quedaron con las ganas de obrar el milagro.

El cómo fue lo de menos, porque lo que realmente le importa al Barça es ver al Real Madrid ya a siete puntos de distancia, algo que aprieta todavía un poco más la situación de Xabi Alonso en el banquillo del eterno rival.

Raphinha celebra uno de sus goles ante Osasuna. REUTERS

Osasuna resiste

El plan de Osasuna era muy claro. Sin tapujos, Lisci salió al Camp Nou a sobrevivir haciéndose fuerte en defensa, sin complejos. Quizás la única opción de no pinchar para un equipo de la zona baja, aunque ejemplos de fracaso los ha habido a puñados en la historia.

Esa hoja de ruta salió bien, al menos en los primeros 45 minutos. El Barça tuvo uno de esos días que suelen tener los grandes contra equipos menores. Esos en los que piensan "ya llegará el gol", así que los de Flick no se volvieron locos en el arranque.

Y eso que Rashford apenas tardó nueve minutos en pedir penalti. El inglés le ganó la espalda a la defensa navarra, entró en el área y terminó en el suelo tras un lance con Catena. Un lance gris, por cierto, que el colegiado y el VAR consideraron en desestimar.

Ferran Torres se dispone a rematar en posición forzada. REUTERS

El primer cuarto de hora se convirtió en un auténtico monólogo culé. La posesión fue exagerada para los de Flick, pero el control del partido no era síntoma de asedio sobre el área navarra. Le faltaban un par de marchas más al Barça, aunque poco a poco se fue entonando.

Al filo del cuarto de hora Lamine Yamal hizo de las suyas. Filtró un pase marca de la casa con el que encontró a Ferran. El delantero, dentro del área pequeña, remató arriba un poco forzado. Empezaba a avisar el Barcelona.

Pese a que se empezaba a ver un Barça más agresivo, Osasuna no se amedrentó. Primero Budimir rozó el gol con una buena maniobra de espaldas a la portería que obligó a Joan García a intervenir, y poco después el propio Budimir se precipitó con su remate tras el centro de Arguibide.

⚽️❌ Gol anulado al FC Barcelona por fuera de juego previo de Raphinha. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/8oy42lMeND — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 13, 2025

Avisaban los de Lisci, que inmediatamente iban a volver a centrarse en tareas defensivas. Lo requería el partido. Más cuando Eric García estuvo a punto de ver puerta con un lanzamiento desde unos 30 metros que se marchó por milímetros.

Con el asedio creciendo, Ferran Torres encontró el premio. Lamine y Raphinha sacaron un córner en corto, Rashford puso el centro y Ferran remató de cabeza a gol ante el error de la defensa navarra. Celebración, júbilo en el Camp Nou... y revisión de VAR.

La repetición esclareció que había fuera de juego en el origen de la jugada, justo en ese momento de sacar el córner en corto, así que el gol se esfumó y se restablecieron los roscos en el marcador.

Lamine Yamal hace un regate en el partido ante Osasuna. REUTERS

Osasuna encontró oxígeno en VÍctor Muñoz en cada contra. Un espectáculo ver a este correcaminos galopar por el Camp Nou con el pie pegado al balón, uno de los pocos motivos de preocupación de la defensa del Barça.

Antes del descanso, una chilena de Ferran tras un jugadón de Lamine Yamal estuvo a punto de echar por tierra el trabajo de Osasuna, pero todo llegó igualado al intermedio.

El Barça aprieta

Venía el Barça de atascarse durante muchos minutos hacía unos días ante el Eintracht en Champions, y estaba reviviendo unas sensaciones similares en este encuentro. Por eso los culés quisieron apretar el acelerador en la segunda mitad, sabiendo que a medio gas no tenía pinta de cambiar demasiado el decorado.

Sin embargo, quien avisó primero fue Osasuna. De nuevo Víctor Muñoz se montó en la moto, se cruzó todo el campo de costa a costa, y en su disparo sobre la portería de Joan García no estuvo fino para lanzar entre los tres palos.

La conducción y el pase de @Pedri.

La definición y el gol de Raphinha.



El Barça de Flick suma una nueva victoria ante un correoso Osasuna. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/0TKwPzH7Xi — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 13, 2025

Un toque de atención para el Barça, que se puso manos a la obra y cercó el área navarra cada vez con más claridad. Una jugada maestra de Koundé, que tiene el don del oportunismo, terminó con el remate de Rashford, que se encontró con el cuerpo de Arguibide cuando todos veían ya gol.

El acoso llegó al derribo. Tardó, pero parecía inevitable. Tuvo que ser precisamente uno de los más grises del partido, Raphinha, el que empezara a definirlo todo.

El brasileño, bastante desaparecido, se convirtió en el desatascador. Pedri lanzó la contra con espacio por delante, condujo y se plantó en tres cuartos, donde le entregó el esférico a Raphinha. El delantero, desde la frontal y con calidad, hizo el resto con un disparo ajustado.

Raphinha da instrucciones. EFE

Entonces todo se volvió imposible para Osasuna, incapaz ya de asomarse por el área de Joan García. Todo indicaba que si llegaban más goles, estos serían del Barça, y las previsiones no fallaron.

Koundé volvió a hacer diabluras, entró en el área y puso un centro que tocó en un defensa de Osasuna para dejar solo a Raphinha en el segundo palo. El brasileño tan sólo tuvo que empujar para cerrar su doblete y la victoria del Barça, que se marcha ya a siete puntos del Real Madrid.

Barça 2 - 0 Osasuna

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí (Fermín, min. 74), Gerard Martín, Balde (Christensen, min. 87); Eric, Pedri (Bardghi, min. 87); Raphinha (Casadó, min. 87); Lamine Yamal, Rashford (De Jong, min. 74) y Ferran Torres.

Osasuna: Sergio Herrera; Bretones, Herrando, Catena, Boyomo, Arguibide (V. Rosier, min. 70); Moncayola, Torró (Iker Muñoz, min. 46), Oroz (Rubén G., min. 64), Víctor Muñoz (Becker. min. 64); y Budimir (Raúl, min. 64)

Goles: 1-0, min. 70: Raphinha. 2-0, min. 86: Raphinha.

Árbitro: Adrián Cordero (C. Cántabro). Mostró cartulina amarilla a Bretones (min. 35), Iker Muñoz (min.59), Moncayola (min. 67)

Incidencias: Encuentro de la jornada decimosexta de la LaLiga, disputado en el Spotify Camp Nou ante 42.058 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Gabriel Masfurroll, vicepresidente del club azulgrana entre 2000 y 2003. Lamine Yamal recibió el trofeo como mejor jugador de LaLiga en el mes de noviembre.