Muere Gabriel Masfurroll, exdirectivo del Barça, a los 72 años tras una larga enfermedad

El barcelonismo está de luto después de conocer el fallecimiento de Gabriel Masfurroll a los 72 años. Quien fuera directivo en la junta que encabezaba Josep Lluís Núñez, ocupó el cargo más importante en el club entre el 2000 y el 2002, como vicepresidente y portavoz en la etapa de Joan Gaspart.

En 2010, volvió al club, junto a Sandro Rosell, como vicepresidente segundo de la fundación del Barça. Su compromiso social a través del deporte se materializó en la Fundación Laureus España, de la que fue presidente.

El deporte fue una constante a lo largo de toda su vida. En su juventud destacó como nadador de élite en el Club Natación Barcelona y llegó a formar parte de la selección española.

El FC Barcelona quiere expresar su más sentido pésame a familiares y amigos de Gabriel Masfurroll, exvicepresidente del Club (2000-2003) y de la Fundación (2010-2015). Descanse en paz. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 13, 2025

Además, Masfurroll tuvo un papel destacado en el impulso del sistema sanitario privado en España.

Impulsó las redes de hospitales privados en el sur de Europa, con la creación de USP Hospitales en 1997, compañía de la que fue fundador, presidente y CEO hasta 2010 y que se expandió por cuatro países: España, Portugal, Marruecos y Angola.

Previamente, pasó por relevantes hospitales de ámbito nacional (Fundación Puigvert, Fundación Jiménez Díaz, Hospital de Sant Pau y Clínica Quirón).

Además, lideró proyectos estratégicos desde la consultora Gesgrup y ocupó cargos directivos en compañías como Sanitas, HCA o Tenet Healthcare.

Su faceta empresarial

Más allá de su implicación en la salud y el deporte, Masfurroll desarrolló una intensa y variada actividad dentro del ecosistema empresarial y emprendedor catalán, desempeñándose como mentor y asesor de jóvenes emprendedores y, en algunos casos, como inversor.

Formó parte del Círculo de Economía desde 1989 y participó en diversos consejos de administración.

Gabriel Masfurroll. Real Academia Europa de Doctores

En el ámbito académico, presidió durante nueve años el Consejo Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Fue cofundador de la Fundación Catalana Síndrome de Down y, en 2006, promovió Mi Fundación Álex en memoria de su hijo, quien nació con síndrome de Down y falleció a los tres años. Su trayectoria profesional fue reconocida con la Creu de Sant Jordi en 2008.