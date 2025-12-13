La mayor contradicción del Mundial 2026: Irán y Egipto, en pie de guerra por protagonizar el 'Partido del Orgullo'

FIFA presumió de presentar el Mundial 2026 como el más abierto de la historia. Más selecciones que nunca, países jamás vistos en una Copa del Mundo, y por lo tanto una diversidad extraordinaria procedente de los lugares más distantes del planeta.

Esta apertura, sin embargo, se le está volviendo en contra en el ámbito extradeportivo. Este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá va bien servido de polémicas sociales y políticas, y ahora se ha abierto un nuevo foco de discusión que tiene que ver con un partido concreto.

Se trata del Egipto - Irán. El encuentro, sobre el papel, no dice mucho al aficionado en general. De hecho, podría ser un encuentro más de los 104 que se jugarán en el Mundial si no fuera porque ha sido designado como el 'Partido del Orgullo'.

Carlos Queiroz consuela a Mehdi Taremi, goleador de la selección de Irán EFE

El comité organizador local de Seattle, sede de este enfrentamiento de la fase de grupos, quiere aprovechar la Copa del Mundo para hacer una gran reivindicación de los derechos LGTBI. El choque se jugará el 26 de junio, fecha en la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó el matrimonio homosexual.

La idea choca con las leyes de ambos países, muy lejanos a reconocer cualquier tipo de derecho LGTBI. De hecho, ya ambos países han alzado la voz y han mostrado su serio malestar con esta circunstancia, así que se avecina una nueva guerra en el Mundial.

El 'Partido del Orgullo'

El comité organizador local de Seattle es el impulsor de esta idea del 'Partido del Orgullo'. La iniciativa lleva tiempo germinándose, por lo que no tiene nada que ver directamente con las selecciones que finalmente protagonizarán este choque.

El comité local SeattleFWC26 y su subcomité Pride Match Advisory Committee (PMAC) ya anunciaron que este partido "se llevará a cabo durante el Fin de Semana del Orgullo en junio de 2026", tal y como informaron en su web.

La idea principal era la de "mostrar y celebrar a las comunidades LGBTQIA+ en Washington, al tiempo que se garantiza un impacto significativo y duradero para las empresas, las artes y las organizaciones locales", todo ello aprovechando el increíble impacto que tiene un Mundial de fútbol.

Sabiendo que uno de los partidos de Seattle se jugaría el 26 de junio, se decidió designar ese choque como el 'Partido del Orgullo'. La configuración del calendario, el capricho de los bombos, quiso que fuera un Egipto - Irán el elegido.

Egipto e Irán claman

Esta designación no ha sentado nada bien a los dos países participantes que, de manera involuntaria, se van a ver dentro de este marco del 'Partido del Orgullo'. Se trata de una iniciativa ajena a FIFA, pero las federaciones ya han solicitado a Infantino que medie en este asunto.

Tanto Egipto como Irán tienen unas leyes contrarias a defender y reconocer cualquier tipo de derecho LGTBI. En el caso de Egipto se usan normas de "valores familiares" para detener a los homosexuales y castigarlos con penas como multas, trabajos forzosos o incluso cárcel.

El caso de Irán es todavía mucho más estricto y, de hecho, la homosexualidad sí que está castigada penalmente. Tanto, que los homosexuales se enfrentan no sólo a la cárcel, sino a la posible ejecución.

Es por eso que las federaciones de ambos países han clamado por ser designadas para protagonizar el 'Partido del Orgullo'.

La Asociación Egipcia de Fútbol aseguró que "es necesario evitar incluir actividades que puedan provocar sensibilidades culturales y religiosas entre los aficionados presentes de ambos países, Egipto e Irán, especialmente porque dichas actividades son cultural y religiosamente incompatibles con los dos países".

Egipto pidió que se impidiera cualquier tipo de manifestación en este encuentro y que todo se limite al ámbito exclusivamente deportivo.

Mehdi Taj, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, tachó este 'Partido del Orgullo' de "acto irracional" que tan sólo "beneficia a un grupo en particular".

Hubo polémica en Qatar 2022

La reivindicación de los derechos LGTBI en un Mundial de fútbol no es algo nuevo. De hecho, en la pasada edición, en la de Qatar 2022, ya hubo una gran polémica por la prohibición de los brazaletes arcoíris.

FIFA le dio la oportunidad a Qatar de albergar la Copa del Mundo, algo que generó mucha controversia por el nulo reconocimiento de los derechos LGTBI. Muchas selecciones quisieron portar un brazalete arcoíris en señal de apoyo a los derechos homosexuales, pero FIFA amenazó con serias consecuencias para los equipos que se atrevieran a desafiar su prohibición.

Esto provocó la simbólica protesta por parte de la selección de Alemania. Antes de arrancar el partido contra Japón, los once jugadores titulares posaron para la foto tradicional tapándose la boca con la mano. Una forma de señalar la censura de FIFA.

También la selección de Inglaterra llevó a cabo unas protestas antes de los partidos. Sus jugadores se arrodillaron en el césped mostrando su malestar con el contexto en el que se estaba disputando el Mundial y la postura intransigente de FIFA.