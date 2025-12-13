El Barça también aprieta a Xabi Alonso: una nueva final ante el Alavés en plena plaga de lesiones y sanciones

Xabi Alonso se lamenta por una acción del partido ante el Manchester City. Reuters

El Barça aprieta también a Xabi Alonso. La victoria del conjunto culé este sábado ante Osasuna hace que la diferencia en la clasificación con respecto al Real Madrid se agrande hasta los siete puntos, y eso reduce el margen de maniobra del tolosarra en el banquillo blanco.

El Real Madrid se mide al Deportivo Alavés este domingo (21:00 horas, Mendizorroza) en un partido que vuelve a tener un claro sabor a examen para Xabi Alonso.

La derrota ante el Celta de Vigo en el Bernabéu hizo saltar todas las alarmas y confirmó una crisis galopante de confianza, juego y hasta compromiso. La sucesiva derrota ante el Manchester City, aunque comprensible y no tan traumática, siguió complicado las cosas.

Xabi Alonso habla con Vinicius en el último entrenamiento antes del partido ante el Alavés. EFE

En el Real Madrid no importa el escenario y la situación, no ganar nunca es bien recibido. Ya lo dijo Ancelotti: "En el Real Madrid el empate es la antesala de la crisis".

Por eso una tercera derrota consecutiva de Xabi Alonso al frente del conjunto blanco haría que la situación fuera prácticamente insostenible. Pese a que algunos rumores hablan de la Supercopa como fecha límite de confianza hacia el entrenador, también es verdad que cada partido es examinado ya con lupa.

Por eso, la victoria del Barça hace que la situación se complique todavía un poco más para Xabi Alonso. Ver al Real Madrid a siete puntos del eterno rival en la clasificación de La Liga haría temblar más si cabe los cimientos de este proyecto que se sostiene sobre alfileres.

Si el Barcelona hubiera pinchado y los blancos hubieran tenido la oportunidad de reducir las diferencias con el líder, el panorama hubiera sido muy distinto. Podría haber sido un balón de oxígeno para Alonso, pero Flick puede convertirse en cierto modo también en su verdugo.

El drama de las bajas

La pandemia de lesiones vuelve a jugar en contra de Xabi Alonso para esta nueva final. Una vez más, el tolosarra tendrá que lidiar con múltiples y muy importantes ausencias que le restarán capacidad competitiva al equipo que disponga para jugar contra el Alavés.

La defensa sigue siendo la principal afectada. En Vitoria no estarán ni Carvajal ni Trent para el lateral izquierdo, Mendy, Carreras y Fran García -estos dos últimos por sanción- para el lateral izquierdo, ni Militao o Alaba para el eje de la zaga.

Las bajas se extienden también a otras líneas. Camavinga finalmente no superó sus molestias y no pudo entrar en la convocatoria, mientras que Endrick tampoco podrá ser de la partida por su expulsión ante el Celta el pasado fin de semana.

Al menos Xabi Alonso puede respirar por recuperar a Huijsen para la defensa y sobre todo a Kylian Mbappé. El francés, capital este año en el equipo blanco, no pudo jugar ni un solo minuto ante el Manchester City, y el Real Madrid pagó su ausencia.

Xabi Alonso ha tenido que tirar de la cantera para completar la lista. Joan Martínez, Víctor Valdepeñas, Jorge Cestero y Thiago Pitarch, procedentes de La Fábrica, podrían tener minutos en Mendizorroza.