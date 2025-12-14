La alineación del Real Madrid ante el Alavés en la jornada 16 de La Liga

Alavés

Real Madrid

No son solo tres puntos. Hay mucho en juego este domingo 14 de diciembre, en el partido que enfrentará al Real Madrid contra el Alavés en el estadio de Mendizorroza. En el foco está un Xabi Alonso que sigue en el abismo y debe volver de Vitoria con la victoria.

Las dos victorias conseguidas en los últimos ocho partidos son un bagaje muy pobre para un equipo que no solo ha cedido el liderato a costa del Barça, sino que además están a cinco puntos.

Xabi se la juega, como también lo hacen los jugadores, quienes ya han recibido varios toques de atención por parte de su afición, el último ante el Manchester City en Champions. La dificultad para el tolosarra es aún mayor a tenor de las ocho bajas seguras que tiene, cinco de ellas en defensa.

En portería estará Courtois. El belga viene de hacer un buen partido ante el Manchester City a pesar de haber podido hacer algo más en el gol del empate de Nico O'Reilly. El belga es uno de los sostenes del equipo y querrá volver a echar el candado a su portería.

Por delante es donde aparecen los problemas. Sin laterales y con las bajas de Alaba, Militao y la duda de Huijsen, todo apunta a que Valverde ocupará el lateral derecho, mientras que Víctor Valdepeñas, jugador del Castilla, partirá desde el carril izquierdo.

El eje de la zaga estará formado por Asencio, quien viene de cuajar un gran partido ante el Manchester City, y Antonio Rüdiger.

En el centro del campo, Tchouaméni es intocable y estará acompañado por Arda Güler, que regresará a la titularidad tras ser suplente contra el conjunto citizen.

Unos metros por delante jugará Jude Bellingham. El inglés quiere reencontrarse consigo mismo después de unos últimos partidos algo dubitativos.

En ataque, la noticia está en la recuperación de Kylian Mbappé, al que está en el once.cMientras, las bandas de ataque del Real Madrid en Mendizorroza tendrán el sello de Brasil con Vinicius y Rodrygo.

Alineación Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Vinicius, Mbappé, y Rodrygo.