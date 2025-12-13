La alineación probable del Real Madrid ante el Alavés en la jornada 16 de La Liga

El partido ante el Alavés se presenta a vida o muerte para Xabi Alonso: si el Real Madrid no se lleva los tres puntos de Vitoria, su etapa como entrenador en el banquillo habrá terminado mucho antes de lo previsto.

Las dos victorias conseguidas en los últimos ocho partidos son un bagaje muy pobre para un equipo que no solo ha cedido el liderato a costa del Barça, sino que además están a cinco puntos.

Xabi se la juega, como también lo hacen los jugadores, quienes ya han recibido varios toques de atención por parte de su afición, el último ante el Manchester City en Champions. La dificultad para el tolosarra es aún mayor a tenor de las ocho bajas seguras que tiene, cinco de ellas en defensa.

En portería estará Courtois. El belga viene de hacer un buen partido ante el Manchester City a pesar de haber podido hacer algo más en el gol del empate de Nico O'Reilly. El belga es uno de los sostenes del equipo y querrá volver a echar el candado a su portería.

Por delante es donde aparecen los problemas. Sin laterales y con las bajas de Alaba, Militao y la duda de Huijsen, todo apunta a que Valverde ocupará el lateral derecho, mientras que Víctor Valdepeñas, jugador del Castilla, partirá desde el carril izquierdo.

El eje de la zaga estará formado por Asencio, quien viene de cuajar un gran partido ante el Manchester City, y Antonio Rüdiger.

La alineación del Real Madrid ante el Alavés.

En el centro del campo, Tchouaméni es intocable y estará acompañado por Arda Güler, que regresará a la titularidad tras ser suplente contra el conjunto citizen.

Unos metros por delante jugará Jude Bellingham. El inglés quiere reencontrarse consigo mismo después de unos últimos partidos algo dubitativos.

En ataque, a pesar del regreso a la convocatoria de Kylian Mbappé posiblemente no sea titular, por lo que será Gonzalo García quien ocupe la posición de '9', mientras que las bandas tendrán el sello de Brasil con Vinicius y Rodrygo.

Alineaciones posibles:

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibáñez, Blanco, Denis Suárez; Rebbach, Calebe y Lucas Boyé.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Vinicius, Gonzalo y Rodrygo.