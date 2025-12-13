La AFA, bajo investigación por irregularidades financieras: incautan Porsches y Ferraris de la mansión de Claudio Tapia

A raíz del sorteo del Mundial de 2026 celebrado el pasado 5 de diciembre, toda la actualidad de los últimos días se había centrado en el análisis de los rivales de cada selección, los estadios donde se jugarán cada partido y los horarios, aunque la selección argentina se ha visto salpicada en un escándalo que pone contra las cuerdas a Claudio Fabián 'Chiqui' Tapia.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo investigación judicial y registros por irregularidades financieras de todo tipo entre los miembros del ente federativo.

Hace unos días, la Justicia llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la federación argentina para recabar información vinculada a presuntas anomalías en determinadas partidas económicas. En las últimas horas, la causa avanzó de manera significativa.

En una mansión atribuida a 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero, se produjo una de las mayores incautaciones de vehículos de lujo de los últimos años: un total de 45 coches y siete motos de alta cilindrada.

Entre los vehículos hallados en la propiedad se encontraba un Ferrari F430, tasado en más de medio millón de euros, además de tres Porsche (un Carrera y dos Cayman S), un Audi R8, un Ford Mustang Mach 1 y un Peugeot RCZ.

Tanto la mansión allanada como los vehículos incautados figuran a nombre de la empresa Real Central SRL, cuyos titulares son Luciano Pantano, dirigente de la AFA, y su madre -ya jubilada-.

Una crisis interna

De acuerdo con la investigación judicial, ninguno de los dos contaría con la capacidad económica necesaria para adquirir bienes de ese valor.

Por este motivo, la Coalición Cívica solicitó que se analice si los verdaderos propietarios serían, en realidad, Chiqui Tapia o Pablo Toviggino.

Este entramado judicial ha provocado demoras en la firma de la Finalissima por parte de la AFA, la RFEF, la CONMEBOL y la UEFA. Al mismo tiempo, se profundiza una crisis interna en la AFA entre sus dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico.

Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Los contratos más recientes suscritos por la entidad habrían beneficiado económicamente a los directivos en mayor medida de lo que los futbolistas consideraban justo.

Las diferencias en torno a las primas por disputar partidos amistosos -como el reciente encuentro en Angola- y la propia Finalissima terminaron por acentuar esta ruptura.

El caso ya ha trascendido el ámbito estrictamente futbolístico. La Justicia intenta determinar si existieron maniobras de enriquecimiento ilícito y el presunto uso de testaferros.

La FIFA, por su parte, sigue la situación de cerca para evitar cualquier tipo de injerencia política que podría derivar en una sanción y dejar a Argentina fuera del próximo Mundial, según el diario argentino La Nación.

En este contexto de creciente tensión, la vigente campeona del mundo actúa con extrema cautela en medio del escándalo.