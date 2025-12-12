La alineación probable del FC Barcelona ante Osasuna en la jornada 16 de La Liga

Todo le está saliendo a pedir de boca al FC Barcelona después de un inicio de temporada con bastantes altibajos. Hansi Flick ha dado con la tecla y el equipo ha recuperado su gen competitivo, la intensidad que provocaron los tropiezos y su juego, siendo el resultado el liderato de La Liga.

De hecho, desde que el conjunto azulgrana perdió ante el Real Madrid el pasado 26 de octubre, los partidos se cuentan por victorias... en el campeonato nacional (siete de los nueve partidos jugados).

En la Ciudad Condal van partido a partido y el siguiente es contra Osasuna en el Spotify Camp Nou. Será el último partido que el Barça juegue ante su afición este año, por lo que el objetivo inmediato pasa por mantener el idilio en casa y también la diferencia de puntos que le separan con el eterno rival.

En la portería estará Joan García. El de Sellent cuenta con la máxima confianza de Hansi Flick, quien le ha respaldado esta semana en rueda de prensa tras el regreso de Ter Stegen: "Joan García es el primer portero y no lo vamos a cambiar".

Por delante tendrá una línea de cuatro formada por Koundé y Balde en los laterales y con Gerard Martín y Cubarsí en el eje de la zaga. La misma línea de cuatro que se está repitiendo en los últimos partidos.

Salvo vuelta a la titularidad de Frenkie de Jong, Eric García estará en el doble pivote junto a un Pedri que es la pieza clave que hace funcionar la sala de máquinas del equipo azulgrana.

La alineación del Barça ante Osasuna en La Liga.

Junto a ellos, unos metros por delante, jugará Fermín López. El mediapunta viene de ser titular en el partido de Champions ante el Eintracht y repetirá frente a Osasuna.

En la delantera tan solo está la incógnita en el puesto del '9'. Lewandowski no está aprovechando las últimas titularidades mientras que Ferran Torres marcó un hat-trick en el último partido ante el Betis, lo que le hace tener una pequeña ventaja.

En los costados no hay dudas. Lamine Yamal jugará en el perfil derecho y Raphinha repetirá en el izquierdo. De nuevo, Rashford esperará en el banquillo como revulsivo en la segunda parte.

Alineaciones probables:

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones; Rubén García, Moncayola, Torró, Aimar; Budimir, Víctor Muñoz.