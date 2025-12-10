El TSJM anula parte de la Ciudad del Deporte del Atlético por irregularidades en el planeamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictaminado la anulación del proyecto de la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid, tras identificar graves deficiencias en su tramitación administrativa que vulneraron principios esenciales del procedimiento.

La resolución desestima el acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en octubre de 2024, mediante el cual se había autorizado el 'Plan Especial Parque Olímpico Sector Oeste' en el distrito de San Blas-Canillejas. Esta anulación deja el planeamiento urbanístico del proyecto paralizado .

El proyecto pretendía crear un complejo deportivo, de ocio y naturaleza de gran envergadura alrededor del Estadio Riyadh Air Metropolitano, con una superficie equipada de aproximadamente 265.000 metros cuadrados.

El tribunal ha señalado múltiples carencias en la tramitación del proyecto. En particular, los magistrados determinaron que la modificación establecida por el plan especial debería haberse tramitado como una modificación del plan general, y no mediante el instrumento utilizado. Además, la modificación debería haber sido sometida a una evaluación ambiental estratégica conforme a la normativa vigente.

La Sala también advirtió que la Administración no justificó adecuadamente el interés público del desarrollo ni acreditó el cumplimiento de los requisitos urbanísticos exigidos. Los magistrados concluyeron que la actuación carecía de la "motivación suficiente" y presentaba deficiencias significativas en los informes que debían sustentar su aprobación, lo que "impide sostener la validez del acuerdo".

A pesar de la anulación judicial, el club rojiblanco mantiene una postura de continuidad. Según fuentes del Atlético consultadas, "las obras siguen sin problema" y "el plan especial sigue vigente porque el Ayuntamiento va a recurrir" la sentencia del tribunal.

Las posturas políticas

La anulación del proyecto ha avivado las críticas por parte de la oposición. El concejal socialista Antonio Giraldo ha calificado la operación como un ejemplo de "urbanismo a la carta", diseñado para "beneficiar a determinados intereses particulares" en lugar del interés general. Desde el PSOE, consideran esta anulación "una más" en la "larga lista" de reveses judiciales del gobierno de Almeida por prácticas similares.

El tribunal, sin embargo, desestimó que se haya producido una "desviación de poder" por parte del Ayuntamiento, como argumentaba la acusación particular que interpuso el recurso.

El proyecto también ha estado rodeado de polémica por la decisión del Ayuntamiento de nombrar una de las calles aledañas al estadio como "Atlético Aviación", una denominación con connotaciones franquistas.