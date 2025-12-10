El Real Madrid se queda a cuadros: dos partidos de sanción para Carreras, Carvajal y Endrick; uno para Fran García

La derrota del Real Madrid ante el Celta el pasado domingo ha tenido más consecuencias a tenor de las expulsiones que recibieron Álvaro Carreras, Fran García, Endrick y Dani Carvajal, aunque este último está lesionado y no volverá hasta enero.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acordado sancionar con dos partidos a Endrick por protestas al equipo arbitral, Carreras es sancionado también con dos partidos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, el mismo motivo por el que sancionan a Carvajal.

Alejandro Quintero reflejó en el acta del partido que Álvaro Carreras fue expulsado por decirle que es "malísimo", Endrick en el banquillo por dirigirse "a voz en grito" al cuarto árbitro, y desveló que Carvajal, que está de baja por lesión, le increpó en el túnel de vestuarios.

Quintero González muestra la tarjeta roja a Endrick en el banquillo. REUTERS

"El nivel que dais y luego vais llorando en rueda de prensa", reflejó Quintero González en el acta que le dijo el capitán del Real Madrid, "sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle".

El acta del partido

En el minuto 64 Fran García fue expulsado "por doble amarilla", en el 90 Álvaro Carreras por dirigirse al árbitro principal diciendo "eres malísimo", y el brasileño Endrick por "levantarse del banquillo, saliendo del área técnica, dirigiéndose hacia el cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico".

Además, reflejó cartulinas amarillas a Jude Bellingham por "acceder al terreno de juego sin mi autorización", a Rodrygo y Fede Valverde por "realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones".

El mismo motivo que había significado la primera tarjeta recibida por Carreras antes de ser expulsado. El técnico Xabi Alonso también fue amonestado por protestar desde la zona técnica.

El Real Madrid - Celta estaba ya en la recta final. Se había superado el minuto 90 de encuentro para dar paso a los cinco de añadido, y el conjunto blanco atacaba con nerviosismo en busca de un empate milagroso con un jugador menos.

Quintero González amonesta a Rodrygo. EFE

En esas, llegó uno de los momentos más llamativos de la noche en pleno naufragio blanco. En apenas 39 segundos, el colegiado Quintero González encontró su momento de protagonismo particular y cargó una 'metralleta' de tarjetas contra el Real Madrid que se saldó con dos expulsiones en ese breve lapso de tiempo.