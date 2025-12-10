Haaland, el 'cyborg' que se humaniza en el Bernabéu: tres visitas de puntillas y una gran noche europea pendiente

Cuando Erling Haaland llega a un estadio, los números hablan antes que cualquier otra cosa. 143 goles en apenas 163 partidos con el Manchester City. 100 tantos en la Premier League en apenas 111 encuentros. 54 goles en Champions League en solo 52 partidos. Unos números de extraterreste. Por eso se le conoce como el 'cyborg'.

Sin embargo, hay un lugar donde ese chip de goleador parece sufrir interferencias, donde los números que acompañan su carrera se desmoronan: el Santiago Bernabéu.

En sus dos primeras visitas al feudo madridista vistiendo de celeste, Haaland pasó desapercibido como una sombra, neutralizado, domesticado, convertido en un espectro más en el campo.

En aquellas noches de semifinales y cuartos de final, cuando debería haber sido el principal verdugo blanco, el noruego apenas tocó el balón, apenas amenazó, apenas fue. Se quedó en nada, minimizado al máximo.

Son 180 minutos en el Bernabéu con un bagaje de tan solo cuatro disparos. Unos números impropios para un goleador voraz como él. Es su campo maldito y este año buscará acabar con el hechizo.

De dulce

Sin duda, la visita de Haaland al Bernabéu llega en el mejor momento para él. Su temporada está siendo sobresaliente y se presenta como la mayor amenaza para el Real Madrid y un Xabi Alonso que puede estar jugándose el puesto en ese partido.

El noruego suma 20 partidos este curso y ha perforado la portería rival en 20 ocasiones. Esos números solo con el Manchester City. Con Noruega son 12 más en tan solo cinco encuentros.

Haaland viaja a velocidad de crucero aunque es cierto que tras el último parón internacional ha bajado ligeramente su rendimiento. Encadenó 16/17 partidos marcando gol y tan solo ha visto puerta una vez en los últimos cinco. Un pequeño respiro antes del gran partido hasta el momento del City en la Champions.

100 goals in 111 appearances.



Erling Haaland is unlike anything we’ve seen in the Premier League. pic.twitter.com/O5aGxSU3Kd — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) December 2, 2025

De hecho, hace apenas unos días alcanzó los 100 goles en la Premier League, logrando ser el más joven en alcanzar el centenario en la historia de la liga. Necesitó únicamente 111 encuentros.

El '9' citizen ha recuperado su mejor nivel tras un último curso complicado fruto de las lesiones que le mermaron en su rendimiento. Los ha dejado atrás y sus goles han devuelto también al Manchester City a pelear por todos los títulos.

Pareja de baile

La presencia de Haaland siempre supone una amenaza para los rivales y su participación gana mucho más peso en vistas a los problemas del Real Madrid en su defensa. Tanto a nivel de efectivos como de juego.

Xabi Alonso no podrá contar con ninguno de sus laterales derechos y tampoco con un Eder Militao que estaba siendo la gran noticia del club blanco en la retaguardia este curso. Rüdiger y Asencio jugarán de inicio. Tendrán que bailar con la más fea.

Sin embargo, la presencia de estos dos centrales puede suponer un pequeño hándicap para Erling Haaland. Así lo dice su historial contra el Real Madrid, sufre frente a centrales agresivos y que buscan anticiparse.

Victoria Real Madrid ante el City 1:1

Hace dos temporadas, Rüdiger secó por completo al noruego. Le ganó prácticamente todos los duelos buscando el contacto e impidiendo que pudiera controlar con facilidad y girarse. Haaland de cara es imparable y el defensa alemán interpretó a la perfección sus cualidades y no le dejó respirar.

Ambos vivirán este miércoles un duelo titánico. También con Asencio, un central lleno de ímpetu y que no negocia ninguna acción. Haaland deberá adaptar su juego y encontrar cómo hacer daño desde otras vías. Eso sí, necesitará un buen rendimiento de sus compañeros por detrás.

Haaland puede brillar por sí mismo. Él solo es capaz de decantar un partido. Eso sí, cuanto más le nutras de balones más cerca estará del gol. Eso es tarea de la segunda línea. De Bernardo Silva, Foden o Doku.